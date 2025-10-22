Nach dem Diebstahl wertvoller Juwelen im Louvre wollte Direktorin Laurence des Cars zurücktreten. Frankreichs Kulturministerin lehnte ab. Was die Direktorin dazu sagt.

Paris (dpa) - Nach dem spektakulären Juwelendiebstahl im Pariser Louvre hat Museumsdirektorin Laurence des Cars bestätigt, am Sonntag ihren Rücktritt angeboten zu haben. Die französischen Kulturministerin Rachida Dati habe dies jedoch abgelehnt, sagte des Cars bei einer Befragung im französischen Senat in Paris zu dem Diebstahl. Das Angebot habe sie gemacht, nachdem sie mit der Kulturministerin und dem Innenminister Laurent Nuñez am Sonntag die Folgen der «schrecklichen Attacke, die wir gerade erlebt haben», begutachtet hatte.

Die Direktorin des größten Museums der Welt sagte außerdem, sie habe in ihrer langen Karriere nie geglaubt, dass man Eigentümer seines Postens sei. Das sei eine «Regel des Berufslebens», an die sie sich hoffentlich strikt halte, so des Cars.

Die Erklärung der Louvre-Präsidentin folgte drei Tage nach dem spektakulären Einbruch im Louvre, bei dem historische Juwelen gestohlen wurden, deren Wert auf 88 Millionen Euro geschätzt wird. Nach den Tätern und der Beute wird gesucht.