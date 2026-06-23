Mit detailreicher Küchenaction überzeugte die Disney+-Serie «The Bear» Fans und Kritiker zugleich. Nun kehren Jeremy Allen White & Co. ein letztes Mal an den Herd zurück. Was Fans davor wissen müssen.

Los Angeles (dpa) - Hektische Küchenarbeit, Köche unter ständigem Druck und richtig gutes Essen: Die Gastro-Serie «The Bear» zog Serienfans und Kritiker schnell in ihren Bann. Die Story um das vom Sandwichladen zum Nobelrestaurant umfunktionierte Lokal findet nun mit der anstehenden fünften Staffel auf dem Streamingdienst Disney+ ein Ende. Was Fans – und solche, die es noch werden wollen – wissen müssen:

Worum geht es in «The Bear»?

Im Zentrum vom «The Bear» steht der hochqualifizierte, aber auch traumatisierte Koch Carmen «Carmy» Berzatto (Jeremy Allen White). Nach dem Suizid seines Bruders versucht er, den heruntergewirtschafteten Imbiss seiner Familie wieder zum Erfolg zu bringen – und ihren einstigen Traum zu erfüllen, das Lokal in ein Gourmetrestaurant zu verwandeln. Das kleine Team vom Imbiss steht ihm dabei zur Seite, dass er erst auf seine Seite bringen muss. Schließlich passt die Arbeitsweise von Carmy, einem in Kopenhagen trainierten Sous-Koch, anfangs kaum zu der des einfachen Sandwichladens in Chicago.

Doch die Zusammenarbeit gelingt, und so nimmt das Nobelrestaurant – natürlich «The Bear» genannt – ab der zweiten Staffel seine Formen an. Gerade auch dank des vielfältigen Teams um die hochtalentierte Köchin Sydney (Ayo Edebiri) und Carmys engen Familienfreund Richie (Ebon Moss-Bachrach), der trotz anfänglicher Skepsis später zum Chefkellner aufsteigt. Doch nicht alles läuft perfekt: Die wirtschaftliche Lage ist brenzlig, und Carmys Umgang mit seinen psychischen Problemen sorgt auch im Team immer wieder für Reibereien.

Trailer zur fünften Staffel von «The Bear»