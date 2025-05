Köln (dpa) – Für Stuntfrau Marie Mouroum (32) ist nach dem Viertelfinale in der RTL-Tanzshow «Let's Dance» überraschend Schluss. Das Publikum schickte Mouroum am Freitag nach Hause. Zwar hatte sie mit ihrem zweiten Tanz, einer Dreier-Salsa mit ihrem Partner Alexandru Ionel und Evgeny Vinokurov, eine der besten Bewertungen an dem Abend geholt. Wie viele andere Kandidaten konnte aber auch sie insgesamt weniger begeistern als zuvor.

Immer wieder appellierten die Jurymitglieder in der zehnten Folge, mehr zu geben – so auch nach Mouroums erstem Tanz an diesem Abend, einer Rumba mit Ionel. «Du warst ein bisschen zurückhaltend, sei nicht so zurückhaltend», forderte Jorge González. «Wir werten keine Fehler heute. Heute wollen wir eure Herzen sehen», sagte Motsi Mabuse. «Gleich in der Salsa musst du einen raushauen», feuerte Joachim Llambi sie an.

Nur einmal die Note 10

Wie wenig die Kandidaten zu überzeugen wussten, ließ sich aber nicht nur an den Worten der Jury ablesen, sondern auch an den Bewertungen. Nur ein einziges Mal wurden 10 Punkte vergeben – und zwar an Turner Fabian Hambüchen (37), der damit einmal mehr seine Favoritenrolle untermauerte. Er tanzte zunächst einen Wiener Walzer und danach im Trio mit Anastasia und Sergiu Maruster eine Rumba.

Hambüchen spricht über Leben nach Sportkarriere

Der Reck-Olympiasieger sprach in der Folge über sein Leben nach der Karriere als Kunstturner. «Jetzt hab ich noch so viel Zeit im Leben natürlich, dass ich fast ein zweites Leben führen kann, abseits der Sportlerkarriere», sagte Hambüchen. «Find ich nochmal so eine Liebe? Man muss da einfach dem Prozess vertrauen, neugierig sein und dann werde ich schon irgendwann die Sache finden, die mich wirklich wieder sehr berührt.»

Hambüchen hatte 2016 Gold bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewonnen und danach seine internationale Karriere beendet. Ob das Tanzen seine nächste große Liebe wird? Im Halbfinale müssen Hambüchen und die anderen Kandidaten in drei Tänzen ran, darunter ein improvisierter Tanz, der aus einer Lostrommel gezogen wird.