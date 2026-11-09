Ein Tausch brachte die menschlichen Überreste des Angehörigen der indigenen Bevölkerung Neuseelands 1881 nach Oldenburg. Nun kehren sie in die Heimat zurück.

Oldenburg (dpa) – Das Oldenburger Landesmuseum Natur und Mensch hat in einer feierlichen Zeremonie die sterblichen Überreste eines Māori-Ahns zurückgegeben. Eine Delegation aus Neuseeland nahm sie in Empfang. Das Museum verwahrte in seiner Sammlung die menschlichen Überreste des Angehörigen der indigenen Bevölkerung Neuseelands seit 145 Jahren.

Mit der Rückführung stelle sich das Landesmuseum seiner historischen Verantwortung, sagte Direktorin Ursula Warnke: «Menschliche Überreste aus kolonialen Kontexten wurden in der Regel gewaltsam und ohne Zustimmung nach Europa verbracht.»

Māori-Ahne kam 1881 durch Tausch nach Oldenburg

Neuseeland bemüht sich seit Jahren um die Rückführung menschlicher Überreste aus europäischen Museen. 2024 waren Vertreter mit einem Rückgabegesuch an das Museum herangetreten. Die Auswertung von Dokumenten belegte, dass der Māori-Ahne im Jahr 1881 durch Tausch nach Oldenburg gelangte. Die genaue Herkunftsgemeinschaft habe bisher nicht ermittelt werden können, sagte eine Museumssprecherin. Wie der Ahn seine letzte Ruhe finden soll, liege nun in den Händen der Māori-Nachfahren.

«Die Rückführung dieses Vorfahren trägt dazu bei, die kulturellen und spirituellen Verbindungen und Beziehungen der Māori zu ihren Vorfahren wiederherzustellen, die für uns für immer präsent sind», sagte Arapata Hakiwai vom Museum Te Papa in Wellington laut Mitteilung.

Rückgabe als Teil der Aufarbeitung kolonialer Unrechtssysteme

«Die unrechtmäßige Aneignung und museale Verwahrung des Māori-Ahnen hätte niemals geschehen dürfen», betonte Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs. Mit der Rückgabe bekenne sich das Bundesland zu seiner ethischen Verantwortung. Er verstehe sie auch als Teil der Aufarbeitung kolonialer Unrechtssysteme.