Lady Gaga bricht mit Riesenshow in Rio Rekord

Größer als Madonna: Mit ihrem Mega-Konzert vor Millionen am Strand von Copacabana vor vier Wochen ist Lady Gaga jetzt ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen worden.

Rio de Janeiro (dpa) – Mit ihrem kostenlosen Großkonzert vor rund 2,5 Millionen Menschen am Strand von Copacabana Anfang Mai hat US-Popstar Lady Gaga einen neuen Besucherrekord für ein Einzelkonzert aufgestellt. Der Rekord wurde offiziell ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen.

Die Stadtverwaltung hatte die Zahl der Besucher zuvor auf 2,1 Millionen geschätzt. DieShow am 3. Mai in Rio de Janeiro übertraf den bisherigen Rekord von Madonna, die 2024 am selben Ort rund 1,6 Millionen Zuschauer anzog.

Lady Gagas rund zweistündiges Konzert war Teil der Reihe «Todo Mundo no Rio» (Alle Welt in Rio), mit der die Stadtverwaltung internationale Stars in die Küstenmetropole holt. Laut Veranstaltern soll das Event die lokale Wirtschaft mit rund 600 Millionen Reais (etwa 94 Millionen Euro) angekurbelt haben.

Es war Gagas erster Auftritt in Brasilien seit 13 Jahren – und zugleich als der größte ihrer Karriere angekündigt worden. Copacabana wurde in «Gagacabana» verwandelt, hieß es auf der offiziellen Website des Rekordbuchs.

Die 39-Jährige präsentierte dabei eine Mischung aus Titeln ihres aktuellen Albums «Mayhem» und Karriereklassikern wie «Born this Way», «Paparazzi», «Poker Face» und «Bad Romance» – letzterer bildete das Finale mit großem Feuerwerk.

«Danke, dass ihr mit mir Geschichte geschrieben habt», sagte Lady Gaga zum Publikum. «Die Menschen in Brasilien sind der Grund, warum ich strahlen kann.»

Ein Konzert hatte noch mehr Publikum

Das Konzert mit dem größten Publikum überhaupt bleibt allerdings ein anderes: Rod Stewart trat am selben Ort in der Silvesternacht 1994/95 auf – damals sollen sich mindestens 3,5 Millionen Menschen versammelt haben. Allerdings schließt diese Zahl laut Guinness-Buch wohl auch diejenigen ein, die ausschließlich wegen des traditionellen Feuerwerks um Mitternacht gekommen waren.