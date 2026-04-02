Kylie Jenner und Timothée Chalamet sind seit mehreren Jahren ein Paar. Welcher Film des Schauspielers gefällt ihr am meisten?

Los Angeles (dpa) – Kylie Jenner hat ihren Lieblingsfilm von Timothée Chalamet verraten. Die 28-Jährige war zu Gast im Podcast von Rapper Kid Cudi, der sie danach fragte: «Es ist schwierig für mich, weil ich wirklich alle liebe», sagte Influencerin und Reality-TV-Star Jenner. «Aber „Call Me By Your Name“ ist ziemlich perfekt.»

Für seine Rolle in dem Coming-of-Age-Drama war Chalamet 2018 im Alter von 22 Jahren für einen Oscar nominiert. Der Film von Luca Guadagnino erzählt von der sexuellen Selbstfindung eines Jugendlichen, der während eines Sommerurlaubs mit seinen Eltern in Italien für einen etwas älteren Mann schwärmt, der bei seinem intellektuellen Vater als Assistent anheuert.

Dann ergänzte Jenner: «Und ich liebe die „Dune“-Filme.» Außerdem habe sie «Wonka» etwa sieben Mal geschaut. Schauspieler Chalamet (30) und Jenner sind seit etwa drei Jahren ein Paar.

Bei seiner Auszeichnung der Critics Choice Awards als Bester Hauptdarsteller für seine Rolle in «Marty Supreme» im Januar hatte Chalamet der 28-Jährigen zugerufen: «Danke dir für unser Fundament. Ich liebe dich, ich könnte das nicht ohne dich tun.» Jenner begleitete Chalamet auf mehrere Veranstaltungen, wie etwa die Oscars.