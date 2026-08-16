Diebe knacken das Sicherheitssystem und entwenden Meisterwerke von Antonello da Messina aus einem Museum - darunter eine Madonna-Tafel aus einer gesicherten Vitrine. Die Direktorin ist erschüttert.

Messina (dpa) – Diebe haben mehrere bedeutende Kunstwerke des Renaissancemalers Antonello da Messina aus einem Museum in der sizilianischen Stadt Messina gestohlen. Unbekannte drangen in der Nacht zum Sonntag in die Ausstellungsräume des Kunstmuseums Museo Regionale di Messina ein und entwendeten mehrere Werke, wie die Stadtverwaltung von Messina bestätigte. Zuvor berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

Den Dieben gelang es demnach, drei von fünf Tafeln des berühmten Polyptychons von San Gregorio sowie eine beidseitig bemalte Tafel mit einer Darstellung der Madonna und dem Christus zu stehlen. Letzteres Werk sei aus dem Innern einer gesicherten Vitrine herausgelöst und entwendet worden.

Museumsdirektorin: «Ein großer Verlust»

Nach Angaben der Behörden gingen die Diebe bei dem Einbruch sehr präzise vor. Sie hätten Alarmsysteme umgehen können, um in die Ausstellungsräume einzudringen. Die Polizei ermittelt nun und versucht, den genauen Hergang des Einbruchs zu rekonstruieren und Hinweise zur Identität der Diebe zu sammeln.

Die Direktorin des Museums, Marisa Mercurio, sagte nach dem Diebstahl: «Wir sind erschüttert über das, was geschehen ist.» Sie sprach von einem «großen Verlust für das Museum, die Stadt, die Gemeinschaft und die Kunstwelt».

Italien kaufte Gemälde für 12 Millionen Euro

Antonello da Messina (ca. 1430-1479) war ein bedeutender Maler der Frührenaissance. Er wurde in Messina geboren und zählt zu den wichtigsten Künstlern des 15. Jahrhunderts. Anfang des Jahres kaufte der italienische Staat für rund 12 Millionen Euro das berühmte Gemälde «Ecce Homo» des Malers. Das Gemälde sollte ursprünglich versteigert werden. Das Kulturministerium in Rom griff jedoch noch vor Beginn der Sotheby's-Auktion zu und kaufte das Werk.