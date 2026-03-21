Ein weiteres Paar ist aus der RTL-Tanzshow geflogen: Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova sind raus bei «Let's Dance». Der Komiker hat aber mit einem besonderen steifen Hüftschwung alle begeistert.

Köln (dpa) – Schauspieler und Komiker Simon Gosejohann ist bei der Fernsehshow «Let’s Dance» rausgeflogen. Der 50-Jährige, der mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova angetreten war, konnte in der dritten regulären Folge der RTL-Show nicht ausreichend Jury- und Publikumsstimmen sammeln. Aber sie sorgten für viel Gelächter und Unterhaltung.

Denn ausgewählt hatten die beiden ausgerechnet einen erotischen und sinnlichen Tanz für diese Runde – dabei musste Gosejohann beim engen Körperkontakt erst mal über seinen Schatten springen, wie in einem in der Show eingespielten Video von den Proben zu sehen war. Außerdem mangelte es dem Komiker am Hüftschwung. Letztlich gestand Gosejohann bei den Proben deswegen seiner Tanzpartnerin gar: «Ich hab' tatsächlich Angst, mich zu blamieren, obwohl ich mein Leben lang nichts anders gemacht habe, als mich zu blamieren.»

«Ein bisschen Hüfte hat er gehabt»

Aber die beiden fanden ihren ganz eigenen Weg, den Salsa umzusetzen: Mit viel Slapstick-Komik angefüttert von Clown Gosejohann, der in ein ebenso anmutendes Outfit gehüllt war. Unter dem tief ausgeschnittenen Blumenhemd schienen sexy, aber nur angemalte Bauchmuskeln hervor.

Die Jury honorierte den Humor, aber ergänzte harte Kritik: «Ich fand's lustig, aber mehr nicht. Das ist ja eine Tanzshow hier», sagte Juror Joachim Llambi. «Du hast den Takt ja fast gar nicht getroffen, nicht einmal einen richtigen Grundschritt getanzt.» Dennoch fand der härteste Juror der Show auch ein Lob für Gosejohann: «Ein bisschen Hüfte hat er gehabt.» Was dieser im Verlauf der Sendung übrigens immer wieder zur Freude aller vorführen durfte.

Jurorin Motsi Mabuse lobte vor allem Gosejohanns Tanzpartnerin Ekaterina Leonova, die bereits viermal den Wettbewerb mit einem Tanz-Laien an ihrer Seite gewonnen hat: «Du bist eine Königin», die jeden zum Tanzen bringe.

«Du blamierst dich nicht!»

Mabuse hatte aber auch milde Worte für Gosejohann, sie erkannte nämlich Trainingsfortschritte: «Du hast deine Haltung verbessert, du hast ein bisschen mehr Koordination.» Und Jorge González bestätigte einen «großen Unterhaltungsfaktor». Er griff Gosejohanns Zweifel im Vorfeld auf und entgegnete: «Du blamierst dich nicht!»

Geholfen hat es nicht: Die Jury gab dem Tanzpaar insgesamt nur neun von 30 möglichen Punkten – damit landeten sie auf dem letzten Platz dieser Teilbewertung. Daran änderte auch das anschließende Publikumsvotum nichts mehr: Nach einem vorletzten Platz in der Vorwoche flogen Gosejohann und Leonova nun aus dem Wettbewerb. Das sicherte Influencerin Bianca «Bibi» Heinicke und Zsolt Sándor Cseke sowie Sängerin Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov das Weiterkommen, um das sie zuvor zittern mussten.

In den vergangenen Wochen mussten bereits Influencerin Vanessa «Nessi» Borck mit ihrer Tanzpartnerin Victoria Sauerwald sowie Moderatorin Sonya Kraus («talk talk talk») und Valentin Lusin «Let’s Dance» nach dem Jury- und Publikumsvotum verlassen.

Sind das die Favoriten fürs Finale?

Die ersten zehn Punkte der 19. Staffel wurden übrigens in dieser Show vergeben – ausgerechnet vom härtesten und kritischsten Juror der Sendung, Joachim Llambi. Ninja-Warrior-Athlet Joel Mattli und Profitänzerin Malika Dzumaev erhielten sie für einen Samba – und Llambi attestierte Mattli in der mündlichen Bewertung, er sei «der nächste, der die Tür zum Finale aufmacht».

Zuvor hatte er so auch schon «GZSZ»-Schauspieler Jan Kittmann mit Tanzpartnerin Kathrin Menzinger eine Favoritenrolle nach deren Cha-Cha-Cha zugeschrieben und ergänzt: «Du hast die anderen so im Sack, da reichen auch neun von zehn Hüftbewegungen.» Allerdings hat Llambi Kittmann dann – zumindest an diesem Showabend – nur neun Wertungspunkte zugestanden.