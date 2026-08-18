Nach dem Tod von Hayden Panettiere würdigt Wladimir Klitschko seine ehemalige Verlobte als wichtigen Teil seines Lebens. Was er der gemeinsamen Tochter Kaya nun verspricht.

Hamburg (dpa) – Der frühere Boxweltmeister Wladimir Klitschko hat geschockt auf den Tod seiner Ex-Verlobten Hayden Panettiere reagiert. «Die Nachricht von Haydens tragischem Tod macht mich zutiefst traurig», schrieb Klitschko auf Instagram. «Sie hat diese Welt viel zu früh verlassen. Hayden war, obwohl sie nicht mehr meine Partnerin war, ein wichtiger Teil meines Lebens und die Mutter unserer gemeinsamen Tochter Kaya», fügte der 50-Jährige hinzu.

«Nichts wird die Zeit löschen, die wir miteinander geteilt haben, oder den Platz, den sie in unseren Leben hatte.» Er werde mit Kaya «immer mit Respekt über ihre Mutter sprechen und dafür sorgen, dass sie sich an die Person erinnert, die sie war».

Panettiere war am Sonntag im Alter von 36 Jahren gestorben. Sie wurde in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina in einer Wohnung tot aufgefunden. Die vorläufigen Ermittlungen hätten keine Hinweise auf ein Verbrechen oder verdächtige Umstände ergeben, hieß es. Genauere Angaben zur Todesursache gab es zunächst aber nicht.

Kolleginnen und Kollegen teilen ihre Trauer

Mit Trauer und Bestürzung reagierten auch frühere Weggefährten auf den Tod des Serien-Stars («Scream 4», «Scream 6», «Heroes» und «Nashville»). «Mir fehlen die Worte für dieses traurige Lied. Nur Herzschmerz», schrieb US-Schauspielerin Connie Britton, die neben Panettiere für «Nashville» vor der Kamera gestanden hatte, auf Instagram. Hayden sei «voller Brillanz, so hellleuchtend» gewesen. «Ich liebe dich, Mädchen. Schlafe jetzt ruhig», fügte die 59-Jährige hinzu.

Schauspielerin Kim Cattrall (69) schrieb auf Instagram: «Ruhe in Frieden, süße Hayden. Viel zu früh von uns gegangen.» Auch Selma Blair (54) und «Scream 6»-Co-Star Melissa Barrera (36) drückten ihre Trauer aus. Oscar-Preisträgerin Viola Davis (61) würdigte auf Instagram das «fantastische Talent», die Reife und das große Herz der Schauspielerin. Die beiden hatten 2016 zusammen das Gerichtsdrama «Custody» gedreht.