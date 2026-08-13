Travis Kelce spricht erstmals über seine Hochzeit mit Taylor Swift und verrät, warum der Abend für ihn ein Kindheitstraum war.

New York (dpa) - Sechs Wochen nach der aufsehenerregenden Hochzeitsfeier von Popstar Taylor Swift (36) und Football-Profi Travis Kelce (36) hat Kelce erstmals über die Feier gesprochen. «Die Hochzeit war der schönste Abend meines Lebens», sagte der Footballspieler bei einer Presse-Konferenz seines Teams, den Kansas City Chiefs. «Und ich bin allen dankbar, die gekommen sind, um mit uns zu feiern und die Spaß mit uns hatten.»

Die Feier im New Yorker Madison Square Garden sei «eine verrückte Nacht» gewesen, sagte Kelce weiter. «Es wurde ausgiebig gefeiert.»

Swift und Kelce hatten sich Anfang Juli in der weltberühmten Mehrzweckhalle in Manhattan das Ja-Wort gegeben. Viele Details zu der Hochzeit blieben bislang im Verborgenen. Bekannt ist aber, dass Schauspieler Adam Sandler durch die Zeremonie führte und Swifts und Kelces Brüder Trauzeugen waren.

Mit der Hochzeit im Madison Square Garden habe sich für ihn ein «Kindheitstraum» verwirklicht, sagte Kelce nun und nannte die Arena das «Mekka aller Sportstätten». Er könne den Eigentümern der Mehrzweckhalle «gar nicht genug dafür danken, dass sie uns diese Möglichkeit gegeben haben, obwohl sie wussten, dass wir eine private Veranstaltung wollten». Und: «Es war perfekt.»