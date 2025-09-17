Vor rund drei Wochen verkündeten Musik-Superstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce ihre Verlobung. Jetzt plaudert Kelce über erste Details zur Hochzeitsplanung.

New York (dpa) – Football-Profi Travis Kelce (35) macht sich keine Sorgen über die Planung der Hochzeit mit Musik-Superstar Taylor Swift (35). «Das ist der nächste Schritt. Der wird einfach», sagte Kelce in einer heute veröffentlichten neuen Folge seines Podcastes «New Heights». «Ich muss nur erstmal herausfinden, wie ich Football-Spiele gewinne.» Mit seinem Team, den Kansas City Chiefs, hatte Kelce die ersten beiden Spiele der aktuellen Saison verloren.

Kelce moderiert den Podcast gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce. Diesmal war auch Comedian und TV-Moderator Jimmy Fallon zu Gast, der Travis Kelce fragte, ob das angehende Brautpaar lieber einen DJ oder eine Band für die Feier engagieren wolle. «Ich denke, wir sind Live-Musik-Menschen», antwortete Kelce. Der Football-Profi und Swift hatten Ende August ihre Verlobung verkündet.