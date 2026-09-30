Die Kaulitz-Zwillinge sagen Heidi Klums Halloween-Party ab – aus beruflichen Gründen. Was hinter der Entscheidung steckt und warum Tom Kaulitz nichts von Ehekrach hören will.

Leipzig (dpa) – Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (37) werden in diesem Jahr nicht bei Heidi Klums berühmter Halloween-Party in den USA dabei sein. Das gaben die Brüder in der aktuellen Ausgabe ihres Podcasts «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» bekannt. Auch ihre Bandmitglieder Georg Listing und Gustav Schäfer werden das Spektakel am 31. Oktober verpassen. Der Grund sei schlicht und einfach, dass Tokio Hotel am nächsten Tag eine große, ausverkaufte Show in Hamburg spiele.

Tom Kaulitz, der mit Klum (53) verheiratet ist, sagte, er wolle keine Gerüchte entstehen lassen: «Wir können zu Halloween dieses Jahr nicht da sein. Das hat nichts mit Ehekrise zu tun. Das hat nichts mit Streit zu tun.» Die Zwillinge hätten auch überlegt, ob sie hin- und herfliegen, sich aber dagegen entschieden.

Aufwendige Verkleidung zum Gruselfest

Topmodel Heidi Klum richtet seit dem Jahr 2000 zu Halloween eine große Party aus – und sorgt mit aufwendigen Verkleidungen für Aufsehen. Auch deshalb hat sie in Amerika Kultstatus erreicht. Nur 2020 und 2021 war ihr Gruselfest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Das finale Outfit hält sie bis zur Party am 31. Oktober gewöhnlich geheim.

Bill Kaulitz wies darauf hin, dass Klums Event eine Art Business-Termin sei. «Viele reden immer davon, als ob das eine Geburtstagsparty ist oder ein privater Termin. Das sind ja alles berufliche Dinge. (...) Heidi hat da ihr Fest, und das ist ja eine TV-Show, und sie macht da ihren Job. Das ist ja nicht, als ob ich jetzt nicht zu ihrem privaten Geburtstag komme.»