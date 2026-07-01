Kanada darf im kommenden Jahr erstmals beim ESC mitmachen. Dabei hat eine Kanadierin den Musikwettbewerb schon einmal gewinnen können - allerdings für ein ganz anderes Land.

Genf (dpa) – Kanada nimmt nächstes Jahr am Musikspektakel Eurovision Song Contest (ESC) in Bulgarien teil. Das teilte der Veranstalter, die Europäische Rundfunkunion EBU, in Genf mit. Für die EBU ist dies nach den Kontroversen um Israels Teilnahme und dem daraus resultierenden Boykott durch fünf Länder eine willkommene gute Nachricht.

Kanada wird nach dem 2015 aufgenommenen Australien das zweite Land aus Übersee sein, das ein Lied ins Rennen um die ESC-Krone schicken wird. Das Finale findet 2027 in Bulgarien statt, weil mit Dara in diesem Jahr erstmals eine bulgarische Sängerin gewonnen hatte. Sie siegte mit dem Song «Bangaranga».

Kanadierin Céline Dion gewann 1988

Die kanadische Teilnahme am ESC wird möglich, weil der öffentlich-rechtliche Sender CBC/Radio Canada vor kurzem Mitglied der EBU geworden ist. Dieser Verband hat mehr als 100 Mitglieder, nicht nur aus Europa. Die EBU organisiert unter anderem den Austausch von Nachrichten unter den Mitgliedern und stellt bei größeren Veranstaltungen Technik zur Verfügung. Aus Deutschland sind etwa die ARD und das ZDF dabei.

Die EBU erinnerte daran, dass Kanada den Wettbewerb in gewisser Weise sogar schon einmal gewonnen hat, nämlich 1988. Damals siegte die Kanadierin Céline Dion – allerdings für die Schweiz. Sie legte mit dem damaligen Auftritt den Grundstein für ihre Weltkarriere.