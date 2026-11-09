Trennungsschmerz und schöne Blondinen im Musikvideo: Justin Timberlakes Hits lieferten oft Gesprächsstoff über angebliche Hinweise auf echte Beziehungen. Zu einem Song spricht er nun Klartext.

Berlin/New York (dpa) - US-Sänger Justin Timberlake hat mit einem Gerücht über seinen Hit «What goes around... comes around» aufgeräumt. Anders als jahrzehntelang von der Öffentlichkeit angenommen, handele das Lied nicht von einer Begebenheit aus seinem Leben. «Tatsächlich ist es eine persönliche Geschichte von einem Freund», stellte Timberlake im Podcast «Re-Rank» klar.

Der Freund habe ihm von seiner Trennung berichtet, dabei sei ihm die Idee gekommen. «Dieses Lied wurde in - ich meine - verdammt noch mal knapp 20 Minuten geschrieben», so der 45-Jährige.

«What goes around ... comes around» (auf Deutsch etwa: Alles rächt sich irgendwann) wurde 2006 auf Timberlakes Album «FutureSex/LoveSounds» veröffentlicht. Das Lied thematisiert ein schmerzhaftes Beziehungsende nach Untreue, wobei die Ex-Partnerin nun Selbiges in einer neuen Beziehung erfährt. Spekuliert wurde seither, dass Timberlake auch darin seine Beziehung zu Britney Spears thematisierte.

Weiterer Song über schmerzhafte Trennung

Die beiden Popstars - Timberlake damals noch als Teil der Boygroup N*SYNC - waren von 1999 bis 2002 liiert. Fans vermuteten in dem Lied eine Art Fortsetzung zu «Cry Me a River» von 2002, wobei Timberlake nie bestätigte, dass das Lied die Trennung von Spears verarbeitete. Auch im Musikvideo von «What goes around ... comes around» kommt eine Spears nicht unähnliche Frau vor: Es handelt sich um die Schauspielerin Scarlett Johansson.

In dem Podcast, in dem er zusammen mit Moderator Jordan Rose eine Top Ten seiner Hits erstellte, bezeichnete der 45-Jährige das Lied als einen seiner absoluten Favoriten. Timberlake ist seit 2012 mit der Schauspielerin Jessica Biel (44) verheiratet, das Paar hat zwei Söhne.