Jeff Goldblum: Esse seit «Wicked» kein Fleisch mehr

Die Arbeit an den «Wicked»-Filmen hat bei Hollywoodstar Jeff Goldblum einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Weihnachten und Thanksgiving sehen deshalb bei ihm nun anders aus.

London (dpa) – Hollywoodstar Jeff Goldblum isst eigenen Angaben zufolge seit seiner Rolle als Zauberer von Oz kein Fleisch mehr. Die Arbeit mit «Wicked»-Regisseur Jon M. Chu sei «großartig» gewesen, sagte der 73-Jährige in der britischen Talkshow «This Morning». «Sie hat mich verändert. Wissen Sie, nachdem wir diesen Film gedreht hatten – wir haben über Tierquälerei gesprochen –, habe ich aufgehört, Fleisch und Geflügel zu essen.» Goldblum hatte davor über seine Rolle als Zauberer von Oz gesprochen, welcher «einige sehr schlimme Dinge tut, wie Tierquälerei anzustiften».

Dieses Thanksgiving und Weihnachten gebe es bei ihm daher «etwas anderes», erzählte Goldblum – wohl mit Blick auf an diesen Feiertagen oft gängige Speisen wie Truthahn und überhaupt Braten. «Aber ich bin glücklich. Wir brauchen eine Welt, die für jeden auf der Erde und auch für alle Lebewesen funktioniert.»

In den «Wicked»-Filmen geht es auch um sprechende Tiere, denen die Rechte genommen werden. Neben Goldblum sind Hauptdarstellerinnen Ariana Grande und Cynthia Erivo als gegensätzliche Hexen Glinda und Elphaba zu sehen. Daneben spielen Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh und Schauspieler Jonathan Bailey in der Musical-Verfilmung mit. «Wicked: Teil 2» soll am 19. November in deutsche Kinos kommen.