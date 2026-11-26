Wegen eines Umzugs muss sich Davide Scilabra von einem Teil seines Sortiments trennen. Bevor die Bücher auf den Müll wandern, gibt er sie lieber kostenlos ab - wenn auch nicht ganz freiwillig.

Bologna (dpa) – Wegen eines Umzugs hat ein Buchhändler in Italien annähernd 10.000 Bücher für die Schule und Universität auf die Straße gestellt: Wer will, kann sie sich kostenlos mitnehmen. Der Besitzer der Buchhandlung «Universitas Bookstop» in Bologna, Davide Scilabra, will damit verhindern, dass die Bücher auf dem Müll landen. Die meisten Werke kommen aus den Bereichen Kunst, Sprachen, Philosophie und Mathematik. Die Aktion kam bestens an: Inzwischen sind fast alle Bücher weg – alles in allem etwa 3.000 Kilogramm Kultur.

Appell zum Erhalt traditioneller Buchhandlungen

Scilabra zieht mit seinem Geschäft nur einige Meter weiter in derselben Straße, wie die Tageszeitungen «Il Resto del Cartolino» und «La Repubblica» berichteten. Die Räume sind etwas kleiner, aber deutlich billiger. Deshalb entschloss er sich, fast 10.000 Bücher auszusortieren, die nicht mehr in den Katalogen geführt werden. «Sie sind immer noch brauchbar. Sie eignen sich gut zum Wiederholen», sagte der 46-Jährige. Er verband damit einen Appell zum Erhalt traditioneller Buchhandlungen, denen Online-Bestellungen immer mehr zu schaffen machten.

Anfangs bot der Italiener die aussortierten Bücher auf der Straße vor seinem Geschäft zu Billigpreisen an: ein Euro pro Buch oder fünf Euro für zehn Bücher. Allerdings sei dann die Hälfte der mitgenommenen Bücher gestohlen worden, sagte Scilabra. Daraufhin entschloss er sich, alles kostenlos abzugeben.

Der Geschäftsmann hatte seinen ersten Buchladen vor fast 20 Jahren in Parma gegründet. Inzwischen hat «Universitas Bookstop» Filialen in fünf italienischen Städten. Bologna gehört zu den traditionsreichsten Universitätsstädten des Landes.