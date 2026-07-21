Ein mutmaßlicher Becherwurf auf einem Festival in Wien beschäftigt die Schlagersängerin auch noch nach dem Auftritt.

Wien (dpa) – Mit deutlichen Worten hat Schlagersängerin Isi Glück («Ich schieß mich weg») auf einen mutmaßlichen Becherwurf bei einem Auftritt in Wien reagiert. Ein Video soll zeigen, wie ein Festivalbesucher einen Plastikbecher in Richtung Bühne wirft.

In einem auf Instagram veröffentlichten Video-Post reagiert die Sängerin während ihres Auftritts sichtlich verärgert. «Den Becherwerfer da vorhin? Richtig asozial», sagte die 35-Jährige. Ihr Kameramann habe den Vorfall gefilmt und möglicherweise den Werfer erfasst. Außerdem soll ein Zuschauer im vorderen Bereich von dem Becher am Kopf getroffen worden sein, wie Glück in dem Video sagt.

Becherwerfer in Vergangenheit angezeigt

Zu dem Video selbst schrieb die Sängerin: «nur weil ihr in einer Masse von Menschen steht, seid ihr nicht anonym! Zwei Becherwerfer wurden bereits von mir angezeigt in der Vergangenheit!»

Die Reaktionen unter dem Video fielen unterschiedlich aus. Während einige Nutzerinnen und Nutzer den mutmaßlichen Becherwurf kritisierten, meinte ein User, als Bühnenkünstlerin müsse Glück mit solchen Vorfällen rechnen. Auf den entsprechenden Kommentar reagierte die Sängerin später in einer Instagram-Story ironisch. Sie sagte, sie hätte wohl ihre Jobbeschreibung besser lesen müssen, wenn Becherwürfe einfach hinzunehmen seien.

Nach «Bild»-Informationen ereignete sich der Vorfall am vergangenen Wochenende beim «Baller Island»-Festival des Donauinsel Open Air in Wien.