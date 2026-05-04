Die wichtige Kunstveranstaltung Biennale in der Lagunenstadt Venedig hat mit heftigen Kontroversen zu tun. Nun scheidet ein Teilnehmerland aus.

Venedig (dpa) – Der Iran wird nicht an der Kunstbiennale in Venedig teilnehmen. Das teilte die Biennale nach italienischen Medienberichten mit. Gründe wurden nicht genannt.

Die Biennale kämpft kurz vor dem offiziellen Beginn am Samstag mit Kontroversen. Im Streit um den Umgang mit Russland und Israel trat die Jury geschlossen zurück. Die Eröffnungsfeier wurde abgesagt, ebenso wie die übliche Vergabe der Goldenen Löwen zu Beginn. Die Preise sollen jetzt erst am letzten Tag der Ausstellung im November vergeben werden. Entscheiden darüber wird keine Jury mehr, sondern eine Abstimmung unter den Besuchern.

Zusammen mit der documenta in Kassel gehört die alle zwei Jahre stattfindende Biennale zu den wichtigsten Veranstaltungen zeitgenössischer Kunst.