Die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel war vorübergehend abgesetzt worden, die von Stephen Colbert soll demnächst auslaufen. US-Präsident Trump freut das. Jetzt kontern die Comedians.

New York (dpa) – Nach dem angekündigten Ende der Late-Night-Show von Stephen Colbert und der vorübergehenden Suspendierung der Sendung von Jimmy Kimmel haben die Comedians eine Botschaft an den US-Präsidenten Donald Trump geschickt. «Hi Donald!» kommentierte Kimmel ein Foto, das er auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte, und das ihn Arm in Arm mit Colbert und dem Comedian Seth Meyers zeigt, der ebenfalls eine Late-Night-Show im US-Fernsehen moderiert. Kimmel filmt seine Show derzeit einige Tage lang in einem Theater im New Yorker Stadtteil Brooklyn.

Trump hatte das für Mai angekündigte Aus für die Show von Colbert und die Suspendierung der Show von Kimmel zuvor gefeiert. Hintergrund der Suspendierung der Show von Kimmel waren Kommentare des Moderators in seiner Sendung in Bezug auf den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. Für das Ende der Show von Colbert waren finanzielle Gründe angegeben worden.

Colbert, Kimmel und auch Meyers setzen Trump und seiner Regierung in ihren Shows immer wieder bissigen Spott entgegen.