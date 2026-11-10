Harry Potter-Fans bekommen zum Jahresende viel geboten: An Weihnachten startet die Streamingserie. Bereits jetzt erscheint Teil eins einer neuen Hörbuchfassung. Aber braucht es die?

Berlin (dpa) – Bücher, Filme, Hörbücher – wer Harry Potter liebt, hat längst die Qual der Wahl. Schon als eine Streamingserie angekündigt wurde, gab es kritische Stimmen: Ist es nicht zu früh für eine Neufassung, wo jeder die Gesichter aus den Filmen noch klar vor Augen hat? Dieselbe Frage stellt sich nun auch bei der neuen Hörbuchversion («Harry Potter: die Hörbücher mit voller Besetzung»).

Schließlich gibt es bereits zwei beliebte deutsche Lesungen. Die einen schwören auf Rufus Beck, der den Figuren unverwechselbare, bisweilen skurrile Eigenheiten verleiht – vom österreichischen Akzent bis zur extremen Kieksstimme. Andere schätzen die zurückhaltendere, weniger stark inszenierte Lesart von Felix von Manteuffel. Wer eine der beiden gehört hat, hat vermutlich längst feste Stimmen im Ohr. Warum also sollten Potter-Fans ihre vertrauten Stimmen jetzt austauschen wollen?

Armin Rohde klopft auf Holz

Armin Rohde, der in der neuen Audible-Hörbuchfassung den Wildhüter Hagrid spricht, sieht da kein großes Problem: «Wir sehen uns da überhaupt nicht in Konkurrenz zu den Kollegen. Es ist ein anderes Konzept, was eigentlich das Vorhandene nur ergänzt, vielleicht sogar erweitert», sagte Rohde der Deutschen Presse-Agentur. «Und wie das Ganze dann beim Publikum ankommen wird, da klopfe ich mal auf Holz, da bin ich Optimist.»

Der auffälligste Unterschied natürlich: In der Audible-Version spricht nicht ein Einzelner alle Rollen. Stattdessen sind mehr als 150 Sprecherinnen und Sprecher beteiligt – darunter viele Prominente: von Rohde als Hagrid über Nina Hoss als Professor McGonagall, Daniel Brühl als Lord Voldemort, Matthias Matschke als Professor Quirrell bis zu Robert Stadlober als Professor Snape.

Stadlober sieht darin eine Art Schwarm-Kreativität: «Rufus Beck hat in der Lesung natürlich wahnsinnig toll alle Stimmen moduliert, aber es war immer Rufus, alles aus seiner Fantasie», erklärt Stadlober im dpa-Interview. «Jetzt ist es die Fantasie von verschiedensten Leuten, die möglicherweise jeweils eine andere Dimension dazu bringen.»

Hörbuch statt Albträume

Auch gegenüber den Filmen sieht Stadlober Vorteile: «Filme sind ja sehr bildlich, da hat man relativ schnell ganz klare Bilder, die einem ins Gehirn gepustet werden, gerade bei kleineren Kindern.»

Für seine siebenjährige Tochter seien die Filmbilder allerdings noch zu eindringlich, erzählt Stadlober: «Sie hat ihre eigene Fantasie. Und für sie ist so ein Hörspiel vielleicht eine Art Film, bei dem sie eigene Bilder entstehen lassen kann, die sie hinterher nicht in Albträumen verfolgen.»

Snapes weichere Seite und Quirrells Rechtschaffenheit

Dazu versuchen die prominenten Sprecher, den Figuren neue Facetten abzugewinnen. Robert Stadlober zum Beispiel legt besonderen Wert auf die weichere Seite von Professor Snape, auch wenn dieser Harry Potter und seine Freunde vor allem in den ersten Büchern extrem unfair und gehässig behandelt. «Ich habe versucht, diese Seite ein bisschen mehr in den Blick zu rücken. Damit man merkt, dass er der Zyniker und Sadist auch aus Gründen geworden ist. Weil ich auch nicht glaube, dass Menschen böse geboren sind.»

Oder Professor Quirrell, der stotternde Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, den Sprecher Matthias Matschke fast schon als gut meinenden Charakter anlegt: «Der Quirrell ist eine Figur, die man, glaube ich, nach allen Seiten rechtschaffen spielen muss», erklärt Matschke im dpa-Interview. «In der normalen Welt, wenn er sich nicht gerade in einem anderen Zustand befindet, versucht er, der bestmögliche Quirrell zu sein.»

Snape, die schwarze Hardrock-Gitarre

Gestandene Potter-Fans wissen natürlich, dass Quirrell unter seinem Turban ein dunkles Geheimnis verbirgt. Das wirft wiederum die Frage auf: Wie spannend können die bekannten Wendungen der Geschichte noch sein? Und spricht man sie dann am besten gleich so, dass man hört, wohin die Reise mit Snape oder Quirrell am Ende geht?

Robert Stadlober macht es anders: «Ich bin schon eher von null ausgegangen – und habe jetzt nicht die Plot-Twists angedeutet.» Gleichzeitig ist ihm aber klar, dass die meisten genau wissen, was kommt: «Natürlich gibt es bestimmte Szenen, von denen man weiß, dass sich die Leute wahrscheinlich darauf freuen. Und da wirft man sich dann mit noch mehr Spaß rein, weil man davon ausgeht, dass die Leute wollen, dass es da jetzt richtig knallt. Und da habe ich mir dann wirklich Mühe gegeben, dass es richtig knallt.»

Stadlober, der auch Musiker ist, kann sich Snape übrigens auch gut als Musikinstrument vorstellen: «Eine ziemlich gute Hardrock-Gitarre. Und zwar eine sehr gut gespielte, ziemlich schwarze Gitarre, die vielleicht zwei Töne runtergestimmt ist.»

Aber wie viel Spaß macht das Hörbuch denn nun?

Es knallt nicht immer richtig

Keine Frage: Durch Musik, Geräusche und die vielen Stimmen entsteht ein filmreifes Erlebnis für die Ohren. Durch den ständigen Wechsel zwischen Erzählerstimme, Sprechern und den Dauerteppich aus Sounds und Musik wirkt die Produktion aber manchmal nicht im Fluss und etwas unruhig. Für entspanntes Hören vor dem Einschlafen oder während einer Autofahrt ist sie womöglich weniger geeignet als die klassischen Lesungen.

Und nicht alle Stimmen sind gleichermaßen markant. Mit den Worten von Robert Stadlober könnte man sagen: Es knallt nicht immer richtig. Da ist vielleicht auch teilweise der Vergleich mit einer früheren Besetzung kaum zu bestehen.

Nina Hoss etwa sagte der dpa über die ikonische McGonagall aus den Filmen: «An Maggie Smith kommt niemand heran. Mein Nachteil ist, dass ich – anders als im Film – nicht im Ton scharf sein und hinterher ein kleines Augenzwinkern schicken kann. Ihr Ton hat eine gewisse Schärfe, aber der Blick ist weich und ihr Wesen ist zugewandt. Ich musste herausfinden, wie ich beides in der Stimme untergebracht bekomme.»

Die dunklen Lords von heute

Also doch eine Neuversion, die es nicht unbedingt noch gebraucht hätte, weil frühere Harry-Potter-Hörbücher eigentlich gut genug waren?

Kostja Ullmann, der ab dem dritten Hörbuch den Professor Lupin spricht, sieht es anders: «Das bleibt ja alles!», sagte Ullmann der dpa. «Das Tolle an dieser Neuvertonung sind natürlich auch die technischen Möglichkeiten. Wir haben jetzt alles in Dolby Atmos, was das Ganze zu einem besonderen Hörerlebnis macht.»

Und Robert Stadlober wiederum findet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, Harry Potter neu zu entdecken – vor allem für Jüngere: «Wir haben es ja auch gerade mit einigen dunklen Lords zu tun. Menschen, die im Alter meiner Kinder sind und sich jetzt für Harry Potter interessieren, werden damit noch wesentlich mehr zu tun haben als wir vielleicht», glaubt Stadlober.

«Wenn die sich da jetzt aus der Geschichte ein bisschen Mut rausholen können, sich der ein oder anderen Sache entgegenzustellen – mit Mut und Lust und Spaß auch am Widerstand und der gemeinsam gefundenen Kraft – dann ist das sicher etwas, was so eine Volkserzählung noch heute bewirken kann.»

Was Harry Potter und Schneewittchen gemeinsam haben

Wenn Stadlober von einer «Volkserzählung» spricht, meint er damit, dass Harry Potter den Rang einer klassischen Märchengeschichte erreicht habe: «Harry Potter ist für mich mittlerweile kulturelles Allgemeingut, fast schon wie Grimms Märchen.» So gesehen – wer würde sich über eine weitere Version von Schneewittchen beschweren?

Die weiteren Teile von «Harry Potter: die Hörbücher mit voller Besetzung» erscheinen bis Mai ungefähr im Monatsrhythmus. Am ersten Weihnachtstag startet die Streamingserie auf HBO Max. Und wer damit nicht genug hat: Die Audible-Hörbuch-Reihe gibt es auch mit englischen Promistimmen – für den besonderen britischen Charme der Harry-Potter-Welt.