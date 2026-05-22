Der britische Prinz lobt seine Frau Kate als «großartige» Mutter und Ehefrau - und verrät, wie sich die Prinzessin nach ihrer ersten Auslandsreise seit ihrer Krebserkrankung fühlte.

London (dpa) – Der britische Thronfolger Prinz William hat in einem Radio-Interview in liebevoller Weise von seiner Ehefrau Kate geschwärmt. «Sie ist eine großartige Mutter, eine großartige Ehefrau», sagte der 43-Jährige in einer Frühstückssendung des britischen Senders «Heart Radio».

«Unsere Familie könnte ohne sie buchstäblich nicht zurechtkommen», schwärmte William. Das Thronfolgerpaar gab sich im April 2011 in der Westminster Abbey das Ja-Wort und feierte damit erst kürzlich den 15. Hochzeitstag.

William: Kate kam «ganz begeistert» von Italien-Reise zurück

In der Sendung sprach der Thronfolger auch über Kates erste offizielle Auslandsreise seit ihrer Krebserkrankung. Die 44-Jährige war zuletzt in die italienische Provinz Reggio Emilia gereist. Im Fokus stand dabei das Thema frühkindliche Entwicklung – eine Herzensangelegenheit der Prinzessin.

Kate sei «ganz begeistert» zurückgekehrt, erzählt William. Er sei «wirklich froh, dass alles so gut gelaufen ist», sagte er, und «sehr, sehr stolz» auf seine Ehefrau. «Sie war unglaublich.»

Dennoch werde sich die Prinzessin nur langsam an offizielle Auslandsreisen herantasten, da diese sehr anstrengend seien, sagte William. Deshalb müsse man darauf achten, «dass es ihr gut geht und sie sich ausruhen kann».

Kate hat sich einer Chemotherapie unterzogen, nachdem sie Anfang 2024 eine Krebsdiagnose erhalten hatte. Anfang des vergangenen Jahres teilte sie mit, inzwischen in Remission zu sein.

In Remission bedeutet bei Krebs üblicherweise, dass die Krankheit unter Kontrolle oder derzeit nicht nachweisbar ist. Die genaue Bedeutung hängt von der individuellen Situation ab. Bei vielen Krebsarten wird man erst nach fünf Jahren ohne Rückfall als geheilt angesehen. Um welche Art von Krebs es sich bei Kate handelte, ist nicht bekannt. Kate kehrte seitdem schrittweise wieder zu ihren öffentlichen Aufgaben zurück.