Norwegisches Königshaus
Gesundheitszustand von König Harald V. «sehr ernst»
König Harald V.
König Harald V. liegt im Krankenhaus. (Archivbild)
Fredrik Varfjell. DPA

Große Sorgen um den norwegischen König Harald V.: Sein Gesundheitszustand hat sich erneut verschlechtert. Es sei «sehr ernst», heißt es. Königin Sonja und Kronprinz Haakon sagen alle Termine ab.

Lesezeit 1 Minute

Oslo (dpa) – Der Gesundheitszustand von Norwegens König Harald V. (89) hat sich nach Angaben des Hofs erneut verschlechtert. Sein Zustand sei «sehr ernst», hieß es in einer Pressemitteilung. Kronprinz Haakon und Königin Sonja sagen deswegen ihr komplettes Programm am Donnerstag ab.

Der Monarch war bereits in der vergangenen Woche ins Krankenhaus gekommen. Wegen der Bluterkrankung hämolytische Anämie – einer Form der Blutarmut – war er mit Kortison behandelt worden, was zu einer Flüssigkeitsansammlung im Körper geführt hatte. Anschließend zog er sich zusätzlich eine bakterielle Infektion des Blutkreislaufs zu. Zuletzt hatte es geheißen, er habe auf die Antibiotika angesprochen.

© dpa-infocom, dpa:260827-930-589036/1

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