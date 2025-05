New York (dpa) – Hollywood-Star George Clooney kann seine Trophäen-Sammlung bald möglicherweise um einen Tony-Theaterpreis erweitern. Der 63-Jährige wurde für seine Rolle in dem Stück «Good Night, and Good Luck» nominiert, wie die Theater-Organisation American Theatre Wing, die die Preise vergibt, in New York mitteilte.

Auch Stars wie Mia Farrow, Bob Odenkirk und Nicole Scherzinger wurden nominiert. Die meisten Preis-Chancen haben die Produktionen «Buena Vista Social Club», «Death Becomes Her» und «Maybe Happy Ending» mit jeweils zehn Nominierungen.

Die Tony Awards gelten als wichtigster Preis für Musicals und Theaterstücke in den USA. Sie berücksichtigen nur Produktionen, die im zurückliegenden Jahr in einem der rund 40 Broadway-Häuser im New Yorker Theaterviertel neu aufgeführt wurden. Die Entscheidung für die Nominierungen gehen auf ein Komitee von rund 50 Theater-Experten zurück. Die Tonys werden in diesem Jahr am 8. Juni verliehen.