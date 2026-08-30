Nach dem Tod von König Harald V. besucht die Königsfamilie in tiefer Trauer einen Gedenkgottesdienst. Die neue Königin Mette-Marit fehlt aus gesundheitlichen Gründen.

Oslo (dpa) – Die norwegische Königsfamilie hat bei einem Gottesdienst des gestorbenen Königs Harald V. gedacht. Der neue König Haakon VIII. (53) besuchte die Gedenkfeier in der Kirche in Asker gemeinsam mit seinen Kindern, Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20), sowie seiner Mutter Königin Sonja (89).

Haakons Ehefrau, die neue Königin Mette-Marit (53), war aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei. Sie bekam im Sommer eine neue Lunge und muss sich noch ausruhen. Mette-Marit werde aber bei einigen anderen Programmpunkten nach Haralds Tod dabei sein, kündigte der Hof an.

Auch in zahlreichen anderen Kirchen im Land fanden Trauergottesdienste statt. Regierungschef Jonas Gahr Støre nahm an einem Gedenkgottesdienst im Osloer Dom teil. König Harald V. von Norwegen war am frühen Freitagmorgen gestorben. Den Thron hatte sein Sohn, der neue König Haakon VIII., geerbt.