Bereits vor Tagen berichteten britische Medien über eine intime Trauung der beiden Stars Dua Lipa und Callum Turner. Nun sorgt die Sängerin mit einem Instagram-Beitrag für Entzücken.

London (dpa) – Bereits am Wochenende hatten Medien aufgeregt über eine angebliche Hochzeit von Dua Lipa und Callum Turner spekuliert, nun bringt ein Instagram-Beitrag der Sängerin mehr Licht ins Dunkel. Auf mehreren Bildern ist die 30-Jährige etwa in einem weißen Outfit mit Blumenstrauß zu sehen, andere zeigen sie lachend oder auf einer Bank kuschelnd mit dem 36 Jahre alten Schauspieler. Klare Worte gab es aber weiterhin nicht: Ihren Beitrag versah die Sängerin lediglich mit dem Datum «31.05.2026» und einem weißen Herz.

Mehrere Stars gratulierten dem Medienberichten zufolge frisch verheiratetem Ehepaar in den Kommentaren, darunter etwa Model Heidi Klum und Modeschöpferin Donatella Versace. Die deutsche Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski postete drei rote Herzen.

Am Wochenende berichteten britische Medien bereits mit mehreren Fotos von der angeblichen Hochzeit. Das prominente Paar soll in einer kleinen Zeremonie «mit engen Freunden und Familie» in der Old Marylebone Town Hall geheiratet haben, schrieb etwa die Zeitung «The Sun».

Auf Bildern der Zeitung, die das Paar am Tag der Trauung zeigen sollen, trägt Dua Lipa einen weißen Hut, einen Blazer, Kleid oder Rock und High Heels, während Turner («Phantastische Tierwesen») im dunklen Anzug, blauen Hemd und mit Krawatte zu sehen ist. Die Bilder des Instagram-Beitrages mit mehr als zwei Millionen Likes zeigen Dua Lipa in demselben Outfit.

Bald große Party in Italien?

Die beiden Stars sind seit Januar 2024 ein Paar. Im vergangenen Sommer hatte die Musikerin («Don't Start Now», «Houdini») in einem Interview mit der britischen Vogue die Verlobung bestätigt.

Italienische Medien hatten zuletzt über Pläne einer mehrtägigen Hochzeitsfeier auf Sizilien berichtet. Als zentrale Veranstaltungsorte werden die historische Villa Valguarnera in Bagheria sowie das Luxushotel Villa Igiea in Palermo genannt. Über Einzelheiten der Feiern werde strenges Stillschweigen bewahrt, berichteten italienische Medien. Angeblich wurden sogar Vertraulichkeitsvereinbarungen mit an der Organisation Beteiligten abgeschlossen. Erwartet werden laut Medien viele internationale Gäste aus der Musik-, Film- und Modebranche, darunter Elton John.

Auch laut «The Sun» soll die Trauung in London nur der Auftakt für die riesige, luxuriöse Hochzeitsparty auf Sizilien sein. Der Zeitung zufolge sollen dort unter anderem die Sängerinnen Charli xcx und Tove Lo auf der Gästeliste stehen.