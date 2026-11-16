Die Foo Fighters kommen im Sommer wieder nach Deutschland. Danach wollen sich die US-Rocker eine Weile zurückziehen. Dave Grohl erzählt, was die Band seit über 30 Jahren zusammenhält.

London (dpa) – Die US-Rockgruppe Foo Fighters («My Hero») geht im kommenden Sommer wieder auf Europa-Tournee. Am 17. Juni 2027 spielt die Band in Düsseldorf. Weitere Konzerte finden bis September unter anderem in Kopenhagen, Bern und London statt.

Danach könnte es ruhiger um die Foo Fighters werden. «Das wird unsere letzte Tour in diesem Zyklus», sagte Frontmann Dave Grohl (57) der Deutschen Presse-Agentur. «Danach können wir uns eine Weile zurückziehen. Ich weiß nicht, wie lange. Aber wir sind ja immer kreativ und machen andere Dinge.»

Laut Grohl kommt die Band erneut nach Europa, weil er die Tournee im vergangenen Sommer, unter anderem mit Stadionkonzerten in München und Berlin, als unvollständig empfand. «Ich habe mir den Tourplan angeschaut und all die Orte, an denen wir nicht waren», erzählte der Sänger, der gerade mit der Band in Australien unterwegs ist. «Wir haben nur eine Show in Italien gespielt und die paar Shows in Deutschland. Und ich dachte: Wir müssen zurückkommen und das nachholen.»

Der Zeitpunkt sei ideal, findet Grohl. «Die Band ist gerade in Topform. Wir spielen dreistündige Shows mit 26, 28, 30 Songs pro Abend und decken unseren ganzen Katalog ab. Alle singen mit, und es ist verdammt großartig.» Es sei eine gute Zeit, «um 31 Jahre als Band zu feiern». Das erste Album der Foo Fighters erschien 1995. Im April dieses Jahres veröffentlichten sie ihr 12. Album «Your Favorite Toy».

Kochen für die Bandkollegen

Die Musiker seien seine engsten Freunde, sagte Grohl. «Wir kümmern uns umeinander.» Das komme aus der Anfangszeit, als sie gemeinsam in einem kleinen Van tourten und im Schlafsack auf dem Boden schliefen. «So entsteht diese Kameradschaft, man wird wie eine Gang oder eine Familie.» Auch die Frauen und Kinder gehörten dazu. «Wir machen sogar zusammen Urlaub. Es ist fast albern.»

Grohl erzählte, wie das an einem freien Tag an der Gold Coast aussah: In seinem Hotelzimmer habe es einen Grill, eine Küche und einen großen Esstisch gegeben. «Mein erster Instinkt war: Ich koche für alle. Ich gehe auf den Markt, zum Metzger, in den Weinladen, in den Supermarkt. Und in einen Küchenladen, weil ich keinen Handmixer habe.» Dann habe er allen geschrieben: «Cocktails um sieben, Abendessen um Viertel vor acht.»

«Ich habe gekocht, als wäre es meine Familie zu Hause», sagte der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger. «Und dann wurde mir klar: Ich koche für meine andere Familie. Weil ich mich um sie kümmern will. Das klingt verdammt kitschig und ist so gar nicht Rock'n'Roll. Aber so überlebt man 31 Jahre.»

Im Herzen immer noch Punkrocker

Auf der Stadionbühne sei er noch immer der junge Punkrocker, der in den 80ern mit der Band Scream in kleinen Clubs auftrat. «Zu 100 Prozent», stellte der 57-Jährige klar. «Wir spielen nichts vom Band, nichts vom Computer. Es ist sehr locker und immer noch sehr roh.»

Die Bedingungen hätten sich geändert, räumte er ein. «Ich bin in einem Hotelzimmer am Hafen von Sydney, direkt neben dem Opernhaus. Und jedes Mal, wenn ich in so ein Zimmer komme, denke ich: Ich kann verdammt noch mal nicht glauben, dass ich das machen darf. Wenn man so angefangen hat, verschwindet diese Seite nie.»

Vor wenigen Wochen erfüllte sich Grohl einen Kindheitstraum: Bei einem AC/DC-Konzert in New Jersey spielte er mit der Band «Highway to Hell». Als Kind hatte ihn deren Konzertfilm «Let There Be Rock» zum Rock gebracht. Schon mit dem Auftritt seiner Foo Fighters im Vorprogramm sei ein Traum wahr geworden. Kurz darauf saß er in Los Angeles für Aerosmith am Schlagzeug.

Abgehakt ist seine Wunschliste damit nicht. «Sie schreibt sich von selbst.» Einen speziellen Traum habe er sich noch nicht erfüllt. «Seit 30 Jahren drohe ich all meinen Freunden, dass ich Stepptanzen lerne», scherzte Grohl. «Ich habe die Schuhe, und ich habe Rhythmus, aber ich habe es nie wirklich versucht.»