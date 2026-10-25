Seinen Kindern erklärt er, dass sie Inhalte auf sozialen Medien wie Instagram nicht für bare Münze nehmen sollten. Doch Sebastian Fitzek beunruhigt, dass er das selbst noch Erwachsenen sagen muss.

Berlin (dpa) – Autor Sebastian Fitzek (55) sorgt sich nach eigenen Worten, dass selbst manche Erwachsene inszenierte Inhalte in sozialen Medien wie Instagram als real ansehen. «Bei Instagram denken Leute, das ist wirklich real und vergleichen sich damit», sagte Fitzek der Deutschen Presse-Agentur. Einigen seiner Kinder müsse er noch sagen: «Pass mal auf, das, was du da siehst, ist Fantasie und hat nichts mit der Realität zu tun», sagte Fitzek. Das müsse er aber auch Erwachsenen sagen.

«Wenn ich mit Frauen zusammensitze, höre ich manchmal: „Ich weiß nicht, wie die Influencerin das mit den ganzen Kindern und der Haushaltsarbeit schafft. Und dann hat sie ständig so teure Handtaschen“», fuhr er fort. Er entgegne dann: «Das ist ungefähr so, als würdest du mich jetzt fragen, warum Brad Pitt immer einen Parkplatz vor seiner Wohnung hat, wenn er in dem Hollywoodfilm aussteigt aus seinem Lamborghini. Du vergleichst dich gerade mit Hollywood. Das ist nicht real».

Was Fitzek seinen Kindern rät

Ihn sorge das sehr, weil selbst erwachsene Menschen nicht merkten, dass solche Inhalte Fake seien, so der Berliner Schriftsteller. So sage er immer wieder auch seinen Kindern: «Wenn du so etwas siehst, ist das im besten Fall Unterhaltung. Du darfst auf gar keinen Fall anfangen, dich damit zu vergleichen, weil dann kannst du dich auch mit einem Marvel-Comic vergleichen.»

Fitzek hat vor einigen Tagen seinen neuen Psychothriller «Der Nachtzug» herausgebracht. Mit seinen Büchern landet er regelmäßig an der Spitze der Bestsellerlisten. Der Herbst-Vorgänger «Der Nachbar» wurde nach Angaben von Media Control zum meistgelesenen gebundenen Buch 2025. Der Autor lebt in Berlin und hat fünf Kinder.