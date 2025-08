Mainz (dpa) – Der «ZDF-Fernsehgarten» fällt am Sonntag aus. Das hat aber nichts mit den Geschehnissen vom vorigen Sonntag zu tun, als das Open-Air-Gelände der Liveshow in Mainz-Lerchenberg nach nur etwa 15 Minuten wegen eines Gewitters geräumt wurde. Stattdessen übertragt das ZDF am 3. August ab morgens Sport: Zu sehen sind die Finals von der Multisport-Veranstaltung in Dresden, bei der zahlreiche Meistertitel in vielen Sportarten vergeben werden.

Vergangene Woche improvisierte Andrea Kiewel (60) nach der Räumung des Fernsehgarten-Geländes am ZDF-Sendezentrum mit ihren prominenten Gästen. Sie sendete vorübergehend aus einem Ministudio, später wieder im Freien, jedoch ohne reguläres Publikum.

Von den 20 regulären «Fernsehgarten»-Ausgaben sind seit Anfang Mai schon 13 gelaufen. Sieben kommen noch bis Ende September. Auch am 14. September ist noch einmal ein Ausfall eingeplant.

Diese «ZDF-Fernsehgarten»-Mottoshows stehen 2025 noch aus:

10.08. Schlagerparty

17.08. Miami Vibes

24.08. Discofox

31.08. Zeitreise

07.09. Rock im Garten

21.09. Lasset die Chöre singen

28.09. Oktoberfest

Für Andrea Kiewel ist dieses Jahr 25. «Fernsehgarten»-Jubiläum. Die populäre Open-Air-Show gibt es seit 1986. Im Jahr 2000 übernahm Kiewel die Moderation. Zuvor hatten unter anderem Ilona Christen und Ramona Leiß die Show präsentiert.

Vergangenen Sonntag hatte das Unwetter die Mallorca-Ausgabe der Sendung (Motto: «Mallorca meets Minigolf») durchkreuzt, bei der Partyschlager-Stars auftreten. 2019 war schon einmal die Show bei dieser traditionsreichen Ausgabe mit Ballermannstars wegen Unwetters ins Studio verlegt worden.