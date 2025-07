Ex-Spice-Girl Mel B heiratet in der St.-Paul's-Cathedral

London (dpa) – Das frühere Spice Girl Mel B (50) heiratet heute in der Londoner St.-Paul's-Cathedral ihren Verlobten Rory McPhee (37). Auf Bildern war zu sehen, wie der frühere Friseur der Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Melanie Brown heißt, im Kilt bei der Kathedrale eintraf. In der zentralen Kirche der City of London hatten sich schon der damalige Prinz Charles und Prinzessin Diana das Ja-Wort gegeben.

Auch Ex-Bandkollegin Emma Bunton (49) war bei ihrer Ankunft im rosafarbenen Kleid mit passender Kopfbedeckung zu sehen. Sie kam in Begleitung ihres Partners Jade Jones und ihres Sohns Beau.

Es ist die dritte Hochzeit für «Scary Spice», wie Mel B einst auch genannt wurde. Gefeiert werden soll ausgiebig, wie die Boulevardzeitung «Daily Mirror» berichtete. Demnach soll die Party in einem Restaurant im höchsten Londoner Hochhaus Shard steigen.