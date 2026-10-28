Mit dem Tod ihres Großvaters Harald wurde Ingrid Alexandra in diesem Sommer zur Kronprinzessin von Norwegen. Nun hat sie zum ersten Mal in der neuen Rolle einen offiziellen Termin allein wahrgenommen.

Oslo (dpa) – Norwegens Thronfolgerin Ingrid Alexandra (22) hat laut norwegischen Medien ihren ersten Solo-Termin als Kronprinzessin absolviert. In ihrem Büro im Königsschloss empfing sie demnach Vertreter der Solidaritätsaktion «Operasjon Dagsverk» zu einer Audienz. Die Tochter von König Haakon VIII. hat zwar bereits in der Vergangenheit allein Aufgaben für das Königshaus wahrgenommen, allerdings noch nie in ihrer Rolle als Kronprinzessin. Diese hat sie seit dem Tod ihres Großvaters König Harald V. Ende August inne.

«Operasjon Dagsverk» ist eine Aktion von Jugendlichen für Jugendliche, die an diesem Donnerstag stattfindet. Dabei sammeln Schülerinnen und Schüler in ganz Norwegen Spenden für ein Ausbildungsprojekt für junge Menschen in anderen Teilen der Welt. In diesem Jahr kommen die Einnahmen nach Angaben des norwegischen Hofs der Arbeit junger Menschen für sichere und gerechtere Schulen in Südafrika zugute.