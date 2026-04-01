Neun Jahre nach seinem letzten Roman meldet sich der bekannte Jugendautor John Green zurück und wagt einen Schritt ins Erwachsenen-Genre. Worum es in «Hollywood, Ending» geht.

Indianapolis (dpa) – US-Autor John Green hat seinen ersten Roman für Erwachsene geschrieben. «Hollywood, Ending» erscheint in englischer Sprache am 22. September, wie Green mitteilte. Es ist der erste Roman des Bestseller-Autors seit neun Jahren. Im vergangenen Jahr erschien das Sachbuch «Tuberkulose».

«Hollywood, Ending» erzählt demnach vom Aufstieg der jungen Schauspieler Kai und Juniper. Beide werden berühmt durch ihre Rollen im fiktiven Film «Andy Warhol Never Gets Old» und bekommen den Preis eines öffentlichen Lebens zu spüren. Das Buch erscheint laut Autor bei Dutton Books, einem Label von Penguin Random House.

John Green (48) wurde als Autor von Jugendbüchern bekannt, wie «Das Schicksal ist ein mieser Verräter», «Margos Spuren» oder «Eine wie Alaska». Einige seiner Bücher wurden verfilmt. Mit seinem Bruder Hank Green betreibt er einen YouTube-Kanal und setzt sich für den Kampf gegen die Infektionskrankheit Tuberkulose ein.