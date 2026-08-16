Unter Tränen und Applaus verabschieden sich zahlreiche Fans in Mumbles von Sängerin Bonnie Tyler. Zu ihren Ehren singt die Menge einen weltberühmten Song.

Swansea (dpa) – Mit Tränen, Applaus und Blumen haben Hunderte Fans und Freunde Abschied von der britischen Sängerin Bonnie Tyler genommen. Am Samstag wurde der mit einer walisischen Flagge bedeckte Sarg der Sängerin, begleitet von einem gerahmten Porträt, durch die Straßen der Stadt Mumbles in Swansea zu ihrem Haus gefahren.

Bonnie Tyler starb im Juli im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Portugal nach schwerer Krankheit. Zuvor war sie nach einer Operation am Darm in ein künstliches Koma versetzt worden.

Als der Sarg der Sängerin mit der unverkennbar rauchigen Stimme durch die Newton Road gefahren wurde, brach die Menge der Nachrichtenagentur PA zufolge unter Tränen in Gesang und Applaus aus. Hunderte stimmten bei dem Trauerzug den weltberühmten Song «Total Eclipse of the Heart» an.

Auch Fans aus Deutschland

Große Powerballaden und ihre unverkennbare Stimme machten Bonnie Tyler weltberühmt. Mit «Total Eclipse of the Heart» und «Holding Out for a Hero» sang sie zwei unvergessliche Pophymnen. Mit der Single «Lost in France» gelang ihr 1976 der erste Erfolg. Ein Jahr später machte «It's a Heartache» sie weltbekannt. Geboren wurde Bonnie Tyler als Gaynor Hopkins 1951 im walisischen Skewen.

Laut PA versammelten sich am Wochenende Fans aus mehreren Ländern in Swansea, auch aus Deutschland und Österreich. Viele Einheimische kannten Tyler persönlich. In Mumbles war sie demnach etwa für ihre Weihnachtsfeiern bekannt, an denen nicht nur Prominente, sondern auch Einheimische teilnahmen. Eine Anwohnerin aus Swansea beschrieb Tyler laut PA als «einen ganz normalen Menschen, der eben zufällig berühmt war».

Am Montag findet in der Kirche Swansea Minster eine Gedenkfeier für Tyler statt. Anschließend wird der Sarg der Sängerin ein letztes Mal durch ihren Geburtsort Skewen gefahren.