Eben noch im Kino, jetzt schon zu Hause streamen

Gerade noch im Kino, nun im Abo bei einem Streamingdienst verfügbar - das scheint immer öfter der Fall. Wo Sie «Der Astronaut», «Der Teufel trägt Prada 2» oder «Ach, diese Lücke...» sehen können.

Berlin (dpa) – Aktuell belegt «Der Astronaut – Project Hail Mary» Platz drei der weltweit erfolgreichsten Kinofilme 2026. Seit Freitag (3. Juli) steht der Sci-Fi-Blockbuster mit Ryan Gosling und Sandra Hüller (deutscher Kinostart war am 19. März) bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo zur Verfügung.

Fast 700 Millionen US-Dollar spielte der Film – ein gelungener Mix aus Drama und Komödie – in den Kinos weltweit ein. In Deutschland wurden fast 1,6 Millionen Kinobesucherinnen und -besucher gezählt. Wer sich den Besuch sparte und ein Prime-Video-Abo hat, oder aber das Werk unbedingt noch einmal sehen will, hat nun am Wochenende vielleicht ein gutes Programm vor sich.

Auch bei anderen Kinohits ist die Wartezeit zwischen Kinostart und Flatrate-Streaming-Start nicht allzu lang in diesem Jahr. Die Bestsellerverfilmung «Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke» (Kinostart 29. Januar) steht bereits seit dem 5. Juni für Abonnenten von HBO Max zur Verfügung.

Der berührende Film mit Senta Berger, Michael Wittenborn und Bruno Alexander – nach dem autobiografischen Roman von Joachim Meyerhoff und unter der Regie von Simon Verhoeven – hatte im Kino rund 1,2 Millionen Besucher.

«Teufel trägt Prada 2» kommt in knapp vier Wochen bei Disney+

Der Kinohit «Der Teufel trägt Prada 2» ist für den 29. Juli – also keine drei Monate nach dem Kinostart (30. April) – im Programm des Streamingdienstes Disney+ angekündigt. Der Film mit Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci zählte allein in Deutschland rund 2,6 Millionen Kinogänger.

Der britische Spielfilm «Glennkill: Ein Schafskrimi» (Kinostart war am 14. Mai) kommt nächsten Mittwoch zu Prime Video (8. Juli).

Die tierische Komödie rund um eine Schafherde und ihren Schäfer mit Schauspielstars wie Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Braun und Nicholas Galitzine hatte hierzulande mehr als 800.000 Besucher im Kino und gilt als Überraschungserfolg.