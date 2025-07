Los Angeles (dpa) – Bis zum November müssen sich «Stranger Things»-Fans noch gedulden, ehe die fünfte und zugleich letzte Staffel der Mystery-Serie veröffentlicht wird. Doch mit einem zweieinhalbminütigen Trailer gibt der Streamingdienst Netflix jetzt schon Einblick in das düstere Finale. In der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins – im Jahr 1987 – spitzt sich der Kampf gegen das Böse aus einer unheimlichen Schattenwelt zu. Soldaten haben den Ort unter militärische Quarantäne gestellt.

Die jungen Helden um Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Eleven (Millie Bobby Brown) und ihre Freunde setzten alles daran, den diabolischen Vecna zu finden und ihn zu töten. Auch die Action-Ikone Linda Hamilton («Der Terminator») kommt in einer Gastrolle in dem Trailer vor.

Die vielfach prämierte Serie, in der auch Winona Ryder und David Harbour mitspielen, ist bei Fans nicht nur wegen ihrer Horror-Effekte, sondern auch wegen ihrer liebevollen 80er-Jahre-Optik beliebt.

Staffel vier lief 2022 über die Bildschirme. Die fünfte Staffel wird in drei Abschnitten veröffentlicht. Ausgabe 1 (vier Folgen) gibt es ab dem 27. November zu sehen, Ausgabe 2 (drei Folgen) ab Weihnachten. Das Finale schließlich ist für Neujahr angekündigt.