Dokumentation über Boygroup Take That erscheint im Januar

Take That gehörten in den 90er-Jahren zu den angesagtesten Boybands. Eine neue Dokumentation beleuchtet den Aufstieg und den Abstieg der britischen Gruppe um Gary Barlow.

Berlin (dpa) – Eine neue Dokumentation auf der Streamingplattform Netflix bietet einen Blick hinter die Kulissen der britischen Boyband Take That. Der nach der Band benannte Film soll am 27. Januar erscheinen und soll den Werdegang der Gruppe nachzeichnen – vom Aufstieg über den Abstieg bis hin zur Wiedervereinigung.

Ein erster Trailer gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Fans erwartet. Zu sehen sind die Bandmitglieder, wie sie sich in ihren Bühnenoutfits vor einem Auftritt warm machen. «Wir standen uns sehr nahe. Wir waren die Könige der Welt», ist dazu zu hören. Und: «Aber nichts bereitete uns auf das vor, was uns in den 90er-Jahren bevorstand.»

Take That sind heute ein Trio

Die ehemaligen Teenidole um Gary Barlow (54) und Mark Owen (53) trennten sich Ende der 1990er Jahre und feierten 2005 ihr Comeback. Nach dem endgültigen Rückzug von Robbie Williams (51) und Jason Orange (55) sind Take That seit 2014 als Trio unterwegs. Neben Barlow und Owen ist auch Howard Donald (57) weiterhin dabei. 2023 veröffentlichten die Briten ihr neuntes Studioalbum «This Life».