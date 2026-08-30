Der DJ des Raves in der Schweiz ist von dem Geschehen tief betroffen. Mit emotionalen Worten äußert er sich auf Instagram - und will für sich eine Konsequenz ziehen.

Aarau (dpa) – Nach den nächtlichen Schüssen im schweizerischen Aarau hat sich der DJ der betroffenen Veranstaltung geäußert. Was auf dem Rave passiert sei, sei absolut herzzerreißend, schrieb DJ Tekibo in einer Instagram-Story. «Techno und Raves sollten ein Ort der Freiheit und Sicherheit sein.»

Er versuche immer noch, das Ganze zu verarbeiten. Er habe einen wichtigen Menschen verloren und finde einfach nicht die richtigen Worte. Er werde sich für eine bestimmte Zeit zurückziehen, kündigte er an.

Laut Polizei war bei den Schüssen am frühen Morgen ein Mensch ums Leben gekommen, fünf Besucher des Events wurden zum Teil schwer verletzt. Das Motiv der Tat ist noch unklar. Die Fahndung nach dem Täter oder den Tätern läuft.