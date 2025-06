Venedig (dpa) - Die große Hochzeitsshow läuft: Mit 200 handverlesenen Gästen feiern Amazon-Gründer Jeff Bezos, einer der reichsten Männer der Welt, und die ehemalige TV-Moderatorin Lauren Sánchez in Venedig ihre Vermählung. Das Jawort wollen sich die beiden in einem alten Klostergarten geben, auf einer Insel in der Lagune, streng abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Die exklusive und vermutlich auch sehr teure Party soll dann noch bis Sonntag weitergehen.

Party mit viel Prominenz

Bei der vermeintlichen Hochzeit des Jahres - auf Italienisch: «Nozze dell' anno» - ist viel Prominenz aus Showbusiness und Geschäftswelt dabei: Kim Kardashian, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom und viele andere. Das britische Boulevardblatt «Daily Mail» berichtete allerdings, dass das Paar bereits geheiratet habe - vor einigen Wochen insgeheim in den USA. Aus Bezos' Umgebung gab es auf dpa-Anfrage zunächst keinerlei Kommentar.

Sowohl für den 61-Jährigen - mit einem geschätzten Vermögen von 220 Milliarden US-Dollar einer der reichsten Männer der Welt - als auch für Sánchez (55) ist es die zweite Hochzeit. Aus früheren Beziehungen haben die beiden sieben Kinder. Am Donnerstagabend wurde bereits in der ehemaligen Klosterkirche Madonna dell'Orto Party gemacht: Bezos erschien dazu mit Sonnenbrille und Anzug ohne Krawatte. Sánchez trug ein Kleid mit tiefem Ausschnitt und Wespentaille. Nach Medienberichten liegen für sie bis Sonntag insgesamt 27 Kleider bereit.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Aus Sorge vor Protesten oder einem Anschlag findet alles unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und großer Geheimhaltung statt. Polizei und Militär sind überall präsent. Allerdings ist es ein sehr gewolltes Versteckspiel inmitten einer Stadt, die derzeit jeden Tag mehr als 100.000 Touristen verkraften muss. Bezos und Sánchez logieren in einem Luxushotel direkt am Canal Grande, dem weltbekannten Kanal. Unter ihrem Fenster fahren die Touristenboote tagsüber im Minutentakt vorbei.

Insbesondere für Paare aus Asien und den USA ist Venedig geradezu der Inbegriff von Romantik. Auch Hollywood-Star George Clooney und seine Ehefrau Amal haben vor einigen Jahren hier geheiratet - allerdings im Herbst und ohne so viel Geheimniskrämerei. Die Lokalzeitung «Il Gazzettino» rief Bezos am Freitag eine alte Regel der Lagunenstadt in Erinnerung: «Nichts ist wirklich privat in Venedig.» Das gelte auch für die «Hochzeit mit den meisten Geheimvereinbarungen des Planeten».

Die Festgesellschaft ist auf mehrere Luxushotels verteilt. Gesichtet wurden auch US-Präsidententochter Ivanka Trump, die TV-Moderatorin Oprah Winfrey sowie Kris Jenner und ihre Töchter Kim und Khloé Kardashian. Auf der Einladungsliste stehen nach Medienberichten auch Barbra Streisand, Mick Jagger und Elton John. Bei der Trauung soll der Sohn des blinden Startenors Andrea Bocelli singen, Matteo Bocelli. Sein Vater ist verhindert.

Kosten von mindestens zehn Millionen US-Dollar

Die Zeremonie soll auf San Giorgio stattfinden, einer Insel direkt gegenüber vom Markusplatz. Dort ist bereits seit Tagen der Garten eines ehemaligen Benediktinerklosters hermetisch abgeriegelt. Das Hochzeitspaar und die Gäste können mit Wassertaxis dorthin gebracht werden. Angeblich hat das Paar mehr als 30 Boote reserviert. Offiziell gibt es aus dem Bezos-Lager auch dafür keine Bestätigung. Abends soll es dann ein riesiges Feuerwerk über der Lagune geben, das für alle zu sehen ist.

Die Kosten der Hochzeit werden auf mindestens zehn Millionen US-Dollar geschätzt. Der Präsident der Region Veneto, Luca Zaia, bezifferte sie sogar auf 40 bis 48 Millionen Euro. Zudem sprach er von einem Imagegewinn im Milliardenwert. Italiens Kulturministerin Daniela Santanchè bezifferte den wirtschaftlichen Gesamteffekt der Hochzeit auf 950 Millionen Euro.

Kritiker werfen Bezos Geprotze vor

Gegen die Feiern gibt es bereits seit Tagen Proteste verschiedener Gruppen. Kritiker werfen Bezos vor, seinen Reichtum zur Schau zu stellen und sich mit seinem vielen Geld für ein Wochenende die gesamte Stadt kaufen zu wollen. In der Nacht zu Freitag wurden mit einer Laser-Installation Parolen auf den Turm am Markusplatz projiziert wie «No Kings no Bezos» («Keine Könige, kein Bezos») und «FCK BZS», ein obszöner Spruch.

Der US-Milliardär spendete nach Angaben aus seiner Umgebung drei Millionen Euro für verschiedene Einrichtungen der Stadt - aus Sicht seiner Kritiker bei seinem Gesamtvermögen jedoch ein extrem kleiner Betrag. Das Paar bat seine Gäste außerdem, auf Geschenke zu verzichten und stattdessen Geld für die Sanierung von Venedig zu geben.

Hochzeitsgäste müssen keinen Eintritt zahlen

Die Stadt mit nicht einmal mehr 50.000 Einwohnern verdient zwar bestens am Massentourismus, leidet aber auch sehr darunter. Tagesgäste müssen deshalb an bestimmten Terminen sogar zehn Euro Eintritt zahlen, auch an diesem Wochenende wieder. Hotelgäste - so wie jetzt die Hochzeitsgesellschaft - sind davon befreit. Allerdings wird für sie eine Übernachtungssteuer fällig.

Am Sonntag will der größte Teil der Prominenz wieder abreisen. Beim Flughafen Marco Polo sind mehrere Dutzend Starts von Privatjets angemeldet. Auch einige der großen Jachten, die aktuell vor Venedig auf Anker liegen, werden dann wieder verschwinden. Die Venezianer werden dann wieder unter sich sein - zusammen mit einigen Zehntausend Touristen, wie jeden Tag.