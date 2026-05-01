Von Flammenwerfer bis Opern-Pop: Diese Eurovision-Song-Contest-Favoriten sorgen vor dem Finale für Wirbel. Welche Songs vorab ganz vorn liegen und warum viele über sie sprechen.

Wien (dpa) – 26 Lieder treten im Finale des in Wien ausgetragenen 70. Eurovision Song Contest an. Das Erste überträgt live in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai. Über folgende Songs, die im Rennen sind, wird vorab besonders viel geredet und sie liegen bei den Wettanbietern besonders hoch:

Australien

Delta Goodrem («Eclipse»): Als der ESC das letzte Mal in Wien war, war Australien das erste Mal eingeladen und dabei. Das Land hat viele ESC-Fans und ist inzwischen eine feste Größe. Das Lied einer Interpretin aus dem australischen Castingshow-Kosmos («The Voice») ist recht klassischer Radio-Pop und arbeitet mit Harfe, Streichern, Klavier und der fast unvermeidlichen Rückung, bei der die Sängerin zeigen kann, welche Höhen ihre Stimme erreicht.

Australien: Delta Goodrem («Eclipse»)

Dänemark: Søren Torpegaard Lund («Før Vi Går Hjem»)

Finnland: Linda Lampenius x Pete Parkkonen («Liekinheitin»)

Frankreich: Monroe («Regarde!»)

Griechenland: Akylas («Ferto»)

Israel: Noam Bettan («Michelle»)

Italien: Sal Da Vinci («Per Sempre Sì»)

Rumänien: Alexandra Căpitănescu («Choke Me»)

Schweden: Felicia («My System»)

Ukraine: Leléka («Ridnym»)