Sie arbeitete als Künstlerin und Schauspielerin - und wurde als Deutschlands erstes Topmodel berühmt. Mit 87 ist Vera Gräfin von Lehndorff in Berlin gestorben.

Berlin (dpa) - Sie galt als Deutschlands erstes Topmodel: Vera Gräfin von Lehndorff ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Sie starb am Dienstag in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld der Familie erfuhr. Zuerst hatte die «Bild» berichtet.

Von Lehndorff alias Veruschka prägte in den 60er Jahren die Modefotografie. Durch ihre Rolle in dem Film «Blow Up» von Michelangelo Antonioni wurde sie international bekannt. Sie zierte zahlreiche Zeitschriftencover und bewegte sich in den Kreisen von Künstlern wie Salvador Dalí und Helmut Newton - sie gilt als eine der Ikonen der 60er und 70er.

Mehr als ein Model

Dabei sah sie sich nie bloß als Model, sondern immer als Künstlerin. Auf einer Internetseite des Unternehmens Gräfin von Lehndorff Design e.K., wo ihre Schwester Catharina Kappelhoff-Wulff als Inhaberin geführt wird, heißt es: «Wir trauern um eine außergewöhnliche Frau, um Catharinas Schwester und um eine Künstlerin, die unser Haus von Anfang an geprägt hat.»

Mit Körperbemalung sorgte sie einst für viel Aufsehen. So schuf sie mit dem Künstler und Fotograf Holger Trülzsch etwa Bodypainting-Fotografien. Das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg widmete den beiden in diesem Jahr eine Sonderausstellung. Ihre Werke wurden bereits in den renommiertesten Museen in den USA und Europa gezeigt, unter anderem in New York, Paris und Mailand.

Kindheit und Rückkehr

Geboren wurde sie am 14. Mai 1939 und wuchs zunächst im ostpreußischen Schloss Steinort in Masuren im heutigen Polen auf. In dem früheren Stammsitz ihrer Familie verbrachte die Tochter von Heinrich Graf von Lehndorff, der nach dem Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 hingerichtet wurde, ihre ersten Lebensjahre. Danach wechselte die Familie häufig den Ort.

2007 kam die weit gereiste Künstlerin an den Ort ihrer frühen Kindheit an der Masurischen Seenplatte zurück. «Ich habe sozusagen meine Heimat gefunden, nachdem ich das Gefühl der Heimat in meinem ganzen Leben nicht gehabt habe», erzählte die große, schlanke Frau 2011 in einem Interview.

Doch auch wenn sie sich als Künstlerin und Schauspielerin zeigte, kehrte Deutschlands erstes Topmodel gelegentlich auf den Laufsteg zurück. So präsentierte sie etwa 2012 auf der Berliner Fashion Week Kreationen der Designerin Anja Gockel oder zeigte 2017 in der Berliner Volksbühne eine Kreation des Labels Esther Perbandt.