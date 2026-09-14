Seine glitzernden und extravaganten Entwürfe trugen Stars wie Cher, Tina Turner und Diana Ross. Nun ist der US-amerikanische Mode- und Kostümdesigner Bob Mackie gestorben.

Los Angeles (dpa) – Der für seine Arbeit mit Stars wie Cher, Tina Turner und vielen weiteren Musik-Größen bekannte US-Modedesigner Bob Mackie ist tot. Er sei im Alter von 87 Jahren gestorben, hieß es in einer Mitteilung auf seinem Instagram- und Facebook-Profil. Mackie habe zuvor eine Lungenentzündung gehabt und sei im Krankenhaus gestorben, zitierte die «New York Times» Mackies langjährigen Designchef.

Mackie galt als einer der bekanntesten Kostümdesigner der US-Unterhaltungsbranche. Besonders eng war seine Karriere mit Sängerin Cher verbunden, für die er zahlreiche Bühnen- und Fernsehoutfits entwarf. Seine häufig mit Pailletten, Federn und Strass besetzten Kreationen prägten das Erscheinungsbild der Sängerin maßgeblich. Auch Stars wie Diana Ross, Tina Turner, Elton John, Taylor Swift, Beyoncé und Sabrina Carpenter trugen seine Entwürfe.

Seine Karriere begann Mackie Anfang der 1960er Jahre als Zeichner für Kostümdesigner in Hollywood. Dabei fertigte er auch eine Entwurfsskizze für das berühmte Kleid an, das Marilyn Monroe 1962 bei ihrem «Happy Birthday, Mr. President»-Auftritt für US-Präsident John F. Kennedy trug.

Für seine Arbeit wurde Mackie mehrfach mit einem Emmy ausgezeichnet. Für Kostümdesigns erhielt er zudem drei Oscar-Nominierungen. 2019 gewann er für das Broadway-Musical «The Cher Show» einen Tony Award.