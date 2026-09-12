Bedeutendster US-Fernsehpreis
Das sind laut Emmys die 16 besten Serien 2026
Emmy-Nominierungen 2026 - Noah Wyle
Noah Wyle ist nominiert für einen Emmy für seine Leistung in der Krankenhausserie «The Pitt».
Chris Pizzello. DPA

Die Amerikanische Fernsehakademie - die Academy of Television Arts & Sciences - vergibt wieder ihre begehrten Emmy Awards. Das sind die besten Serien laut Nominierungsliste.

Lesezeit 1 Minute

Los Angeles (dpa) – Die Emmy Awards werden am 14. September verliehen (15.9. MESZ). Mit der Auszeichnung werden die besten Serien, die als US-Produktion oder als US-Co-Produktion eingestuft werden, sowie die kreativen Köpfe für diese Erfolge geehrt. Was dieses Jahr in den Königsdisziplinen der Serien (unterschieden wird nach Comedy und Drama) nominiert ist, in einem Überblick:

Als BESTE DRAMASERIE nominiert sind:

«Pluribus – Glück ist ansteckend» (Apple TV):

Eine behutsam – manche würden sagen: zu langsam – erzählte, geradezu philosophische Produktion. Sie dreht sich um eine Frau, die zu den wenigen Personen weltweit gehört, die immun gegen ein unerklärliches Virus sind, das die Menschheit in einem gemeinsamen Bewusstsein aufgehen lässt. Die Serie von Showrunner Vince Gilligan («Breaking Bad», «Better Call Saul») ist mehr ein Erlebnis als eine TV-Serie, regt enorm zum Denken an. Der Cast ist mit Hauptdarstellerin Rhea Seehorn (wunderbar grumpy als Carol Sturka) und der mysteriös lächelnden Karolina Wydra (als Zosia) überwältigend gut.

Trailer zur 1. Staffel von «Pluribus»

Trailer zur 5. Staffel von «Only Murders in the Building»

Trailer «A Knight of the Seven Kingdoms»

Trailer zur 3. Staffel von «Shrinking»

Trailer zur 5. Staffel von «Hacks»

Trailer zur 2. Staffel von «The Pitt»

Trailer zu «Widow's Bay»

Trailer zur 3. Staffel von «Diplomatische Beziehungen»

Trailer zur 3. Staffel von «The Gilded Age»

Trailer zu «Paradies»

Trailer zur 2. Staffel von «Nobody Wants This»

Trailer zur 5. Staffel von «Slow Horses»

Trailer «Only Margot»

© dpa-infocom, dpa:260912-930-673501/1

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