Daniel Radcliffe hat erneut Chancen auf einen Tony-Award. Für welches Stück der «Harry Potter»-Star diesmal nominiert ist und wer noch auf der Liste steht.

New York (dpa) – Der «Harry Potter»-Star Daniel Radcliffe (36) ist erneut für einen Tony-Theaterpreis nominiert. Radcliffe sei für seine Rolle in dem Stück «Every Brilliant Thing» als bester Schauspieler nominiert, wie die Theater-Organisation American Theatre Wing, die die Preise vergibt, in New York mitteilte. Radcliffe, der schon als Kind als Harry Potter in den Kino-Verfilmungen der Buchreihe weltberühmt wurde, hatte bereits 2024 einen Tony für seine Rolle in dem Stück «Merrily We Roll Along» bekommen.

Auch Stars wie Rose Byrne, John Lithgow und Lesley Manville wurden in diesem Jahr für Tony-Auszeichnungen nominiert. Die meisten Preis-Chancen haben die Produktionen «The Lost Boys» und «Schmigadoon!» mit jeweils zwölf Nominierungen.

Die Tony Awards gelten als wichtigster Preis für Musicals und Theaterstücke in den USA. Sie berücksichtigen nur Produktionen, die im zurückliegenden Jahr in einem der rund 40 Broadway-Häuser im New Yorker Theaterviertel neu aufgeführt wurden. Die Entscheidung für die Nominierungen geht auf ein Komitee von rund 50 Theater-Experten zurück. Die Tonys werden in diesem Jahr am 7. Juni verliehen.