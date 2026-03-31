Sie tritt in die Fußstapfen ihres Bruders: Im August beginnt Isabella von Dänemark ihren Wehrdienst. Elf Monate lang macht sie die Grundausbildung.

Kopenhagen (dpa) – Die dänische Prinzessin Isabella (18), älteste Tochter des dänischen Königspaars, tritt im August ihren Wehrdienst an. Für elf Monate sei sie Teil des Gardehusar-Regiments in der Stadt Slagelse, teilte das dänische Königshaus mit. Isabella ist damit unter den ersten Frauen, die den neuen verlängerten Grundwehrdienst in Dänemark absolvieren.

Angesichts der verschärften Sicherheitslage in Europa wurde dieser von vier auf elf Monate verlängert. Außerdem hat Dänemark die Wehrpflicht für Frauen ab 18 Jahren eingeführt – zieht aber weiter nur jeweils einen Teil eines Jahrgangs ein.

Auch Isabellas älterer Bruder Kronprinz Christian (20) hatte seinen Wehrdienst in Slagelse absolviert. Danach hatte der Thronfolger im vergangenen Sommer eine Ausbildung zum Leutnant begonnen.