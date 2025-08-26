«KPop Demon Hunters» gelingt ein kleines Streamingwunder: Woche für Woche bleibt das Interesse an der Fantasy-Animation hoch. Nun setzt sich das Werk an die Spitze aller bisherigen Netflix-Filme.

Berlin (dpa) – Der Animations-Musical-Film «KPop Demon Hunters» ist jetzt laut Angaben des Streamingdienstes der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt. Seit der Veröffentlichung (20. Juni) kommt der Film, aus dem auch Deutschlands neulich gekürter offizieller Sommerhit «Golden» stammt, inzwischen auf mehr als 236 Millionen Abrufe. Netflix hat nach eigenen Angaben mehr als 300 Millionen Abonnenten weltweit.

Damit hat das poppige Werk «KPop Demon Hunters» die Actionkomödie «Red Notice» mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot aus dem Jahr 2021 eingeholt, die mehr als drei Jahre an der Spitze stand und 230,9 Millionen Abrufe zählt (sogenannte views).

Der von Sony Pictures Animation produzierte Animations-Fantasyfilm dreht sich um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben). Die drei jungen Frauen führen ein Doppelleben als Dämonen-Jägerinnen. Plötzlich bekommen sie Konkurrenz von einer Boyband, deren Jungs aber Dämonen sind.

In seinen Bestenlisten bezieht sich der Streamingdienst Netflix immer nur auf die ersten 91 Online-Tage. Längerfristige Abrufzahlen gibt Netflix nicht preis.

Der Hype um den Animationsfilm beförderte den Soundtrack mit K-Pop-Ohrwürmern weltweit in Musikcharts. Der Song «Golden», der in dem Film als Smash-Hit gehandelt wird, wurde es tatsächlich. Er eroberte auch in Deutschland Platz eins der Single-Charts und wurde zum Sommerhit gekürt.

Dienstagabends werden Netflix-Wochencharts veröffentlicht, die die Streaming-Top-10 für Filme und Serien jeweils von Montag bis Sonntag davor erfassen.

Die Wochencharts-Zahlen seit dem Start von «KPop Demon Hunters»:

20.6. bis 22.6.: 9,2 Millionen Abrufe

23.6. bis 29.6.: 24,2 Millionen Abrufe

30.6. bis 06.7.: 22,7 Millionen Abrufe

07.7. bis 13.7.: 24,2 Millionen Abrufe

14.7. bis 20.7.: 25,8 Millionen Abrufe

21.7. bis 27.7.: 26,3 Millionen Abrufe

28.7. bis 03.8.: 26,3 Millionen Abrufe

04.8. bis 10.8.: 25,9 Millionen Abrufe

11.8. bis 17.8.: 26,0 Millionen Abrufe

18.8. bis 24.8.: 25,4 Millionen Abrufe

