Comeback: K-Pop-Band BTS kündigt neues Album für März an

Die erfolgreichste Band Südkoreas beendet damit eine fast vierjährige Albumpause. Zuletzt hatten die Mitglieder den in ihrer Heimat verpflichtenden Militärdienst absolviert.

Seoul (dpa) – Die südkoreanische Erfolgsband BTS hat ihr erstes Album seit fast vier Jahren angekündigt. Dieses soll am 20. März erscheinen, wie das Label von BTS bereits am Donnerstag bekannt gab. Nach Erscheinen des Albums wird die siebenköpfige Band zudem auf Welttournee gehen. Das bisher letztes Album der Gruppe («Proof») stammt aus dem Jahr 2022. Seither war die K-Pop-Band zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst ableisten mussten. In Südkorea müssen alle tauglichen Männer einen verpflichtenden Wehrdienst von 18 bis 21 Monaten absolvieren. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in direkter Nachbarschaft zum atomar hochgerüsteten Nordkorea.

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Mit Hits wie «Dynamite» und «Permission to Dance» hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Ihre Debütsingle «No More Dream» veröffentliche BTS im Juni 2013.