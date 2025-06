In New York läuft der Prozess gegen Sean Combs wegen Anschuldigungen von Sexualstraftaten. Dabei bekommt die Jury zahlreiche Text-Nachrichten zu Drogen, Sex und Gewalt zu sehen.

New York (dpa) - Im Prozess gegen Sean Combs wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten hat die Jury zahlreiche Text-Nachrichten zu Drogen, Sex und Gewalt zu sehen bekommen. Unter anderem ging es in den Nachrichten, die den Geschworenen vor Gericht in New York gezeigt wurden, um die Bestellung von Drogen und um die Organisation von Sex-Veranstaltungen in Hotels, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Zudem seien der Jury Videos von diesen Akten gezeigt worden.

In einem Nachrichtenaustausch vom Mai 2017 habe sich beispielsweise Combs' Assistentin Kristina Khorram bei Combs' damaliger Freundin Cassie Ventura erkundigt, ob es ihr gut gehe. «Nein, aber du solltest mit ihm reden», schrieb Ventura zurück. «Niemand verdient es, an den Haaren gezogen zu werden. Ich habe die Tür abgeschlossen, um in Sicherheit zu sein.»

Prozess könnte sich noch über mehrere Wochen ziehen

Der 55 Jahre alte Musiker wird des Sexhandels, organisierter Kriminalität und weiterer Straftaten beschuldigt. Der Rapper bestreitet sämtliche Anschuldigungen und plädierte auf nicht schuldig.

Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Der Prozess könnte sich noch über mehrere Wochen ziehen. In den vergangenen Wochen hatten in dem Verfahren bereits mehrere Frauen von jahrelangen schweren sexuellen und körperlichen Misshandlungen berichtet.