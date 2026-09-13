Bamberg (dpa) – Denkmalfreunde können an diesem Wochenende wieder in allen Regionen sonst oft verschlossene historische Gebäude besichtigen. Dazu gibt es zahlreiche weitere Veranstaltungen. Beim Tag des offenen Denkmals werden am Sonntag (13. September) bundesweit mehr als 6.000 Denkmäler geöffnet, die Veranstalter sprechen von «Deutschlands größtem Kulturevent». Im Internet können Interessierte recherchieren, was vor Ort angeboten wird.

Besonders im Fokus steht in diesem Jahr Bamberg. In der oberfränkischen Welterbestadt findet die zentrale Eröffnungsveranstaltung statt. Die bundesweite Hauptveranstaltung des Denkmaltages sei damit erstmals seit zehn Jahren wieder in Bayern zu Gast, berichtet die Deutsche Stiftung Denkmalschutz.

In Bamberg gibt es neben einem großen Bühnenprogramm mehr als 50 geöffnete Denkmäler. Dazu gehört das mitten in die Regnitz gebaute Alte Rathaus, eines der bekanntesten Bauwerke der Stadt. Zu besichtigen sind aber auch weniger bekannte Orte, etwa eine historische Bürstenwerkstatt, in der seit 1907 Bürsten hergestellt werden.