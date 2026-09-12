Bülent Ceylan ist in diesem Jahr 50 geworden - und spürt das nach eigener Aussage auch auf der Bühne.

Karlsruhe (dpa) – Comedian Bülent Ceylan ist in diesem Jahr 50 geworden – und merkt das inzwischen auch bei seinen Bühnenauftritten. «Man merkt, man kann nicht einfach aus dem Stegreif einen Headbanger machen», sagte er den «Badischen Neuesten Nachrichten». Mit zunehmendem Alter müsse sich der Körper darauf erst einstellen: «Man muss sich vorher warm machen. Der Körper macht halt nicht mehr alles mit wie mit 25.»

Der gebürtige Mannheimer macht neben Comedy seit einigen Jahren auch Metal und hat am Freitag ein neues Album rausgebracht. Auch beim Musikfestival in Wacken ist er mit seiner Musik schon aufgetreten. Mit Haedbanging ist das rhythmische Schwingen des Kopfes etwa zu Metal- und Rockmusik gemeint.

Eine weitere Facette könnte die Schauspielerei sein. «Das habe ich hier und da schon versucht, aber da noch nicht so Fuß gefasst», sagte er. «Ich glaube, da könnte noch mal was passieren.» Auch seine Musik möchte der Comedian künftig stärker etablieren.