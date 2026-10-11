Nach fünf Tagen endet in Frankfurt die weltgrößte Bücherschau. Im nächsten Jahr blickt die Buchwelt auf Chile.

Frankfurt/Main (dpa) – 236.000 Besucher aus 137 Ländern haben in diesem Jahr die Frankfurter Buchmesse besucht. Zum Abschluss der fünf Messetage meldeten die Veranstalter damit ein Ergebnis knapp unter dem Vorjahr, als 238.000 Besucher gekommen waren. So sehen die Zahlen 2026 aus:

117.000 Privatbesucher

119.000 Fachbesucher

4.000 Aussteller

3.800 Veranstaltungen

Die Buchmesse endete mit der Übergabe des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Die Ehrung ging an den französisch-britischen Völkerrechtsanwalt und Schriftsteller Philippe Sands. In seiner Dankesrede kritisierte der Nachfahre von Holocaustüberlebenden Deutschlands «unanständiges Schweigen» im Umgang mit Israel. Völkerrechtsverletzungen müssten klar benannt werden – gerade unter Freunden.

Stabwechsel

Für Buchmessen-Direktor Juergen Boos war es nach 21 Jahren im Amt die letzte Messe. Neuer Buchmessen-Chef wird Joachim Kaufmann.

Zum Abschied gab es für Boos viel Lob, eine Auszeichnung – und eine persönliche Videobotschaft des Schriftstellers Salman Rushdie: «Sie haben die Buchmesse zu einem Ort gemacht, an dem Geschichten wichtig sind und Autoren sich willkommen fühlen.»

Nächstes Gastland Chile

Nach Tschechien in diesem Jahr wird Chile das Gastland 2027. Der Ehrengastauftritt soll unter dem Motto «Sterne der Erde» stehen, wie die Verantwortlichen bei der traditionellen Übergabe der «Gastlandrolle» zum Ende der Messe ankündigten. Die Buchmesse 2027 läuft vom 6. bis zum 10. Oktober.