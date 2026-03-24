Teuerste Leserschaft, es gibt Nachrichten aus Mayfair: Netflix gibt bekannt, welcher «Bridgerton»-Spross in Staffel 5 die Liebe finden soll. Ihre Geschichte bewegte in der letzten Staffel besonders.

London (dpa) – In der erfolgreichen US-Serie «Bridgerton» wird in der fünften Staffel die Liebesgeschichte von Francesca (Hannah Dodd) und Michaela (Masali Baduza) erzählt. Der Streaminganbieter Netflix bestätigte am Mittag den Produktionsstart für die nächsten Episoden. Aktuell ist die vierte Staffel komplett abrufbar, eine sechste hatte Netflix bereits bestätigt.

Die von Chris Van Dusen geschaffene und von Shonda Rhimes produzierte Serie spielt in einem fiktiven London des 19. Jahrhunderts. Es geht um Liebeswirren und Bälle in der britischen High Society, die von der mysteriösen Autorin Lady Whistledown beobachtet und kommentiert werden.

Die Serie beruht auf einer Romanreihe der amerikanischen Autorin Julia Quinn und hat weltweit Hunderte Millionen Abrufe.

Netflix-Staffelankündigung